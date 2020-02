Ihr habt Lust, per Vollspannschuss in eure Kindheit zurückversetzt zu werden? Dann dürfte „Captain Tsubasa: Rise of New Champions“ euer Spiel sein. Zeigt zumindest der neue Trailer.

Das wird das Tsubasa-Spiel: Schon im Januar wurde bekannt gegeben, dass Tsubasa zum ersten Mal seit Ewigkeiten auf eurer Konsole, beziehungsweise auf eurem PC landen wird. Es verbindet spaßige Arcade-Fußballspiele mit einem Story-Modus.

Bei den Fans der Serie kam schon der erste Trailer gut an – und nun wurde ein zweiter nachgelegt. Der ist mit allem gespickt, was die Serie damals ausmachte: Rasante Spielzüge, völlig wahnsinnige Superschüsse und dazwischen sogar ein bisschen Story. Aber seht selbst:

Von Tigerschüssen und Timed Finishing

Tsubasa braucht keinen Realismus: Auch zu diesem Trailer fallen die Reaktionen weitestgehend positiv aus. Ein User kommentierte sogar: „Ich kenne den Anime überhaupt nicht, aber ich kann sagen. Das sieht besser aus als das jährliche FIFA-Spiel.“

Natürlich spricht man hier von zwei völlig unterschiedlichen Spielen. Schließlich gibt es in FIFA 20 allerhöchstens den Mystery-Ball-Modus, in dem man ein paar geboostete Schüsse abfeuern kann. Ansonsten setzt die FIFA-Reihe auf eine mehr oder minder realistische Fußball-Simulation.

Warum gibt es eigentlich keinen Tigerschuss in FIFA 20?

Von einer Simulation kann man bei Tsubasa dann doch eher nicht sprechen. Um Realismus ging es schon in der Serie schließlich nie. Denn dass ein Spieler vom Torpfosten abspringt, um sich einen Höhenvorteil zu verschaffen, oder neben dem Torabschluss einen monströsen Tiger beschwört – das sieht man eher selten. Sowohl in der Bundesliga, als auch in FIFA 20.

Denn wo FIFA 20 ein Timed Finishing hat, hat Captain Tsubasa einen Feuerschuss. In FIFA 20 kann man einen Verteidiger zur Hilfe ranholen, bei Tsubasa springt man von den Beinen des Verteidigers ab, um den Ball per Rückwärtssalto in die Maschen zu kloppen. Und bei FIFA 20 dauert ein komplettes Spiel etwa eine Viertelstunde – bei Tsubasa mindestens drei Anime-Episoden (kleiner Scherz am Rande).

In Konkurrenz um die beste Fußballsimulation werden Tsubasa und FIFA 20 wohl eher nicht treten. Auf ein ziemlich lustiges Fußball-Spiel darf man sich bei Tsubasa aber wohl trotzdem freuen!

Wer aber eher Gefallen am realistischeren Fußball gefunden hat, kann hier nach Verstärkungen für sein Team suchen: