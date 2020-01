Holt das Trikot raus und schnürt die Fußballschuhe, denn Bandai Namco lädt die Nostalgiekanone: Captain Tsubasa bekommt ein richtiges Videospiel! Und man fragt sich: Warum hat das eigentlich so lang gedauert?

Das wurde heute angekündigt: Das sei hier schonmal vorweg gesagt – wenn ihr in erster Linie an realistischen Fußballsimulationen interessiert seid und/oder keinerlei nostalgische Erinnerungen an Captain Tsubasa habt, dann ist das hier nicht euer Artikel.

Wenn ihr als Kind aber auch ein großer Fan von Captain Tsubasa wart, dann kam heute die wohl überraschendste Ankündigung überhaupt. Denn Captain Tsubasa bekommt mit „Rise of New Champions“ für PS4, Switch und PC ein aktuelles Videospiel – einfach so, aus dem Nichts. Und das sieht aus, als könnte es dem Anime tatsächlich gerecht werden. Zumindest, wenn man vom ersten Trailer ausgeht:

Ein Trailer voller Erinnerungen

Das ist Captain Tsubasa: Bei Captain Tsubasa handelt es sich um eine Manga- und Anime-Serie, die sich um den namensgebenden Fußballer Tsubasa Ozora handelt. Um genau zu sein gab es mehrere Anime-Serien. Und dass ihr die als Kind mal gesehen habt, ist ziemlich wahrscheinlich, wenn ihr Fußball mögt. Die Serie verfolgt Tsubasa auf dem Weg vom fußballspielenden Kind bis hin zum japanischen Nationalspieler, der um die Weltmeisterschaft spielt.

Ist das eine ganz normale Fußballserie? Kurz: Nein. Es handelt sich schließlich um einen klassischen Anime, der zwischen Pokémon, One Piece oder Dragonball lief. Dementsprechend liefen die Matches einen Tick unrealistischer ab, wenn man es etwa mit FIFA vergleicht. Feuerte Kojiro Hyuga seinen gefürchteten „Tigerschuss“ ab, erschien eben so ein Tier im Hintergrund.

Fehlt in FIFA 20 aus irgendeinem Grund komplett: Der Tigerschuss

Der Ball flog dann mit ca. 1200 km/h auf den Torwinkel zu, nur um dann mit einer Hand gehalten zu werden. Nebenbei wurden Spieler mit wuchtigen Abschlüssen aus den Schuhen geschossen, Tsubasa hetzte als Teil des „Goldenen Duos“ über den Platz oder stieg zum doppelten Fallrückzieher in die Luft. Und wenn ein Spieler anfing zu Dribbeln, bog sich das Feld, als wäre es eine Weltkugel. Alles Dinge, die es in FIFA 20 eher nicht zu sehen gibt. Das will schließlich realistisch sein – also, meistens.

Das erste echte Tsubasa-Spiel seit 10 Jahren

Was wird das für ein Spiel? Zu „Captain Tsubasa: Rise of New Champions“ ist noch nicht viel bekannt. Der Trailer zeigt aber so ziemlich alles, was die Serie damals ausgemacht hat. Es soll in erster Linie Arcade-Fußball-Matches liefern, die ihr offline wie online gegen eure Freunde austragen könnt. Dazu kommt ein Story-Modus.

So reagieren die Fans: Der Trailer sieht aus wie das Spiel, das sich Tsubasa-Fans vor ewigen Jahren schon gewünscht haben. Denn außer dem ein oder anderen Mobile-Ableger hörte man Game-technisch jahrelang nur wenig von Tsubasa. Bandai Namco spricht vom ersten Konsolen-Release seit 10 Jahren.

Aufgrund der Stille um Tsubasa sind manche Kommentare auf YouTube unter dem Trailer dementsprechend überrascht: „Ich dachte, Tsubasa würde nie ein richtiges Spiel bekommen und ich müsste für immer Dream Team auf meinem Telefon spielen. Danke, Bandai“, freut sich etwa User Danté Walker-Brown.

„Das ist so unerwartet wie irgend möglich“, findet auch User Keiji Johnson. Insgesamt fallen die Kommentare extrem positiv aus: „Meine Kindheit kann es kaum erwarten“, findet User Warp Luna. Dann heißt es wohl: Abwarten, was daraus wird. Das Spiel soll noch 2020 für PS4, PC und die Nintendo Switch erscheinen.

