Die gamescom 2020 startet heute, am 27. August. Für euch wartet gleich am ersten Tag schon ein geniales Programm, das ihr unbedingt in unserem Stream sehen solltet.

Wann geht’s los? Der Startschuss der gamescom 2020 fällt heute Abend gegen 19:30 Uhr. Dann beginnt die Pre-Show der Opening Night Live. Schon vorher läuft unser Stream.

Die ONL wird mit Highlights nur so um sich werfen. Obwohl die gamescom in diesem Jahr digital stattfinden wird, verspricht der erste Abend schon episch zu werden.

Wir zeigen euch hier, was euch heute alles erwartet und warum ihr euch das auf keinen Fall entgehen lassen solltet.

Weltpremieren und exklusive Ankündigungen

Wann geht was los? Um 19:00 Uhr öffnen wir das gamescom Studio und begrüßen euch zu diesem digitalen Event, das in der Gaming-Szene für jede Menge wichtiger Nachrichten sorgen wird.

Gegen 19:30 Uhr startet dann die Pre-Show der Opening Night Live, die dann um 20:00 Uhr richtig losgeht. 2 Stunden lang befeuern wir euch im Stream dann mit Updates zu Spielen, Enthüllungen und Weltpremieren. Ja, das habt ihr richtig gehört. Nein, das solltet ihr nicht verpassen!

38 Spiele und 5 Weltpremieren sind Teil der Opening Night Live.

Dabei ist für Fans verschiedener Genres etwas dabei. Blizzard präsentiert etwas zum neuen WoW-Addon „Shadowlands“, bei Call of Duty gibt’s eine Weltpremiere zu Cold War und auch Titel wie Destiny 2 oder Star Wars Squadrons spielen eine große Rolle bei der Show.

Wie geht es weiter? Nach dem prallgefüllten Programm der Opening Night Live geht euer Donnerstagabend fantastisch weiter. Denn bei uns im Stream folgt dann gleich mit unseren sympathischen Gaming-Experten eine Analyse des Gezeigten. Und dabei könnt ihr fleißig mit uns im Chat schreiben und euch über das austauschen, was gerade im Stream lief.



Schaltet hier ein, um zuzusehen:

– Twitch – Monsters and Explosions

Webedia Gaming produziert die offizielle, digitale gamescom 2020. MeinMMO, GamePro und GameStar gehören zu Webedia Gaming. Wir werden euch während der gesamten gamescom mit News und Ankündigungen versorgen. Den offiziellen gamescom-Livestream werdet ihr ebenfalls bei uns sehen können.Schaltet hier ein, um zuzusehen:

Zusätzlich versorgen wir euch hier auf MeinMMO heute Abend mit den wichtigsten News zu den Inhalten der Opening Night Live. Schaut also unbedingt im Stream und bei uns auf der Webseite vorbei, damit euch kein Highlight vom ersten Tag der gamescom 2020 entgeht.

Und es kommt noch besser: Heute ist erst Tag 1 der gamescom 2020. Über das gesamte Wochenende erwartet euch epischer Content. Als Jury könnt ihr bestimmen, welche Spiele einen Award verdient haben.

Dazu kommt unsere Daily Show, die die Highlights des Tages aufpickt und euch zusammen mit Analysen frisch auf den Teller serviert. Euch erwarten spannende Talks wie zum Thema „Toxisches Gaming“ und Analysen über die Next Gen mit PS5 und Xbox Series X. Ihr merkt, dass Gaming-Fans in den nächsten Tagen bei uns im Stream richtig auf ihre Kosten kommen werden.

Merkt euch diese Termine zur gamescom 2020 und geht sicher, dass ihr zu euren Lieblingsthemen dabei seid.