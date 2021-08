Diese Woche dreht sich die Special-Folge von unserem MeinMMO-Podcast um die gamescom 2021. Die Opening Night Live war ein Feuerwerk an Infos und Trailern und wir reden nun über die Highlights der digitalen Messe.

Das ist das Thema des Specials: Die gamescom gilt nach wie vor als eins der wichtigsten Gaming-Ereignisse des Jahres. Normalerweise strömen Tausende in die Hallen von Köln, um Spiele zu testen, auf Gleichgesinnte zu treffen und die Neuankündigungen für die nächsten Jahre zu erleben.

Durch die Pandemie ist jedoch alles anders und die gamescom wurde nun 2021 zum zweiten Mal digital ausgerichtet. Eine gewaltige Masse an Games prasselte auf uns ein, aber in Erinnerung ist wenig geblieben. Leya und Schuhmann beleuchten das Event. Sie reden ausführlich über die Highlights für Multiplayer-Fans wie Call of Duty: Vanguard, New World oder DokeV. Außerdem gibt es einen auf nächstes Jahr.

Hier sind außerdem weitere Artikel zur gamescom 2021:

Neben den News geben wir in dem Podcast auch unsere Experten-Meinungen zu den jeweiligen Themen ab und ihr könnt in den Kommentaren euren eigenen Senf dazugeben. Diskutiert mit uns mit!

Dabei sind:

Hier könnt ihr hören:

Hier könnt ihr dem Podcast folgen:

Neben dem Special haben wir in der vergangenen Woche wieder eine News-Show aufgezeichnet. Die Themen waren diesmal EVE Online und seine legendären Kriege, Dr. Disrespect, der Twitch verklagen will und Diablo 2: Resurrected.

