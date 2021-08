Valheim zeigt Trailer zum ersten großen Update – Verbessert eines der wichtigsten Features

Bei Valheim handelt es sich um ein Koop-Survivalgame für 1 bis 10 Spieler. Ihr findet euch in einer riesigen, zufallsgenerierten Welt wieder, in der ihr überleb...

Wann kommt „Hearth & Home“? Aktuell gilt eine Ansage der Entwickler aus dem Juni. So soll „Hearth & Home“ im Laufe des 3. Quartals 2021 erscheinen. Im September sollte das große Update also spätestens aufschlagen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Um den Wikinger-Hit Valheim wurde es in letzter Zeit etwas ruhig, doch das nächste große Update ist in Arbeit. Mit „Hearth & Home“ kommen viele Neuerungen in das Survival-Spiel und die Entwickler zeigen nun den ersten Trailer mit Verbesserungen für das Nahrungsmittel-System.

Insert

You are going to send email to