Wahnsinnige Wikinger bauen Rodelbahn in Valheim, begeistern Tausende damit

Die Spieler von Valheim versetzen die Community immer wieder mit ihren irren Ideen ins Staunen. Die neuste davon ist eine Rodelbahn, in denen die Wikinger mit einem Floß als Schlitten einen Abhang abfahren und verschiedene „Stationen“ passieren.

Das ist die Rodelbahn: Die Bahn startet an der Spitze eines Berges und die Spieler müssen sich ein Floß bauen, um sie zu benutzen. Dazu wartet am Start ein Holzkonstrukt, auf dem sich das Floß abstellen lässt.

Steht das Boot, kann der Stützpfeiler entfernt werden. Dann ist Schnelligkeit gefragt: Der Spieler muss schnell auf das Floß springen, dann geht die Fahrt los. Einen Steilen Abhang hinab und durch enge Kurven nimmt das Floß immer mehr Fahrt auf – ganz ohne Wasser und Wind.

Die Macher haben sich verschiedene Stationen überlegt, die teilweise thematisch an die Bosse von Valheim angepasst sind. Kurz nach dem Start etwa fliegt das Floß im freien Fall durch einen Ring in „Moders Fall“, wo es erneut Fahrt aufnimmt und in „Eikthyrs Bogen“ in den Wald führt. Ihr besucht also auch noch verschiedene Biome.

Die Attraktion trägt den Namen „Skyrock Raft Luge“ – zu Deutsch etwa Himmelsfels Floß-Rodelbahn. Der reddit-Nutzer okayshima_ zeigt in einem äußerst beliebten Clip, wie die Bahn in Aktion aussieht. In wenigen Stunden konnte der Post über 12.000 Upvotes und dutzende Auszeichnungen abgreifen:

Wie lang hat der Bau gedauert? Laut dem Post-Ersteller haben Planung und Bau mehrere Wochen in Anspruch genommen, wobei sie hauptsächlich am Wochenende arbeiteten. Die meiste Arbeit sei dabei von einer Person verrichtet worden, die auch für die Holzbeschaffung zuständig war. Die genaue Anzahl an Stunden habe er jedoch nicht mehr im Kopf.

Bei der ganzen Konstruktion ist allerdings sichtlich viel Planung involviert. An bestimmten Stellen müssen die Macher Werkbänke stehen haben, da sie das Floß während der Fahrt reparieren. Ansonsten würde es auch zerstört werden. Auf einem Test-Server hätten sie dazu vorab ein Design erstellt, erklärt okayshima_.

Gerade die Passage mit dem freien Fall sieht recht gefährlich aus und führte sicherlich zum ein oder anderen Unfall. Wollt ihr die Bahn nachmachen, solltet ihr auf so etwas achten. Sonst passiert euch das gleiche wie einem anderen Bahn-Bauer, der seine Konstruktion mit dem Leben bezahlte – oder ihr baut solche Unfälle wie die Erschaffer selbst:

Valheims verrückte Bauten

Die Community von Valheim ist bekannt dafür, immer wieder verrückte oder riesige Bauten zu kreieren und sie den Mitspielern zu präsentieren. Dafür ist das Bau-System von Valheim verantwortlich, das unzählige Möglichkeiten eröffnet, um die verschiedensten Dinge zu bauen.

Ab und an werden sogar Spielmechaniken ausgenutzt. Einige Wikinger etwa missbrauchen Stühle, um so Eingänge zu Geheimverstecken zu bauen oder benutzen Met als schicke RGB-Beleuchtung. An Kreativität mangelt es den Spielern offenbar nicht.

Die meisten dieser Bauten entstehen dabei auf Servern, auf denen die Spieler solo oder nur mit ihren Freunden spielen, sodass nur wenige in den Genuss der Attraktionen kommen. Das könnte sich jedoch vielleicht bald ändern:

