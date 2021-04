Bei Valheim handelt es sich um ein Koop-Survivalgame für 1 bis 10 Spieler. Ihr findet euch in einer riesigen, zufallsgenerierten Welt wieder, in der ihr überleb...

Für die Zukunft haben die Entwickler ebenfalls bereits Pläne, etwa für neue Biome, Bosse und Inhalte. Als nächstes steht hier das „Hearth and Home“-Update mit neuen Kochrezepten und Bauteilen an.

Kombiniert man das nun mit einem 1000-Spieler-Server, hätte man direkt ein neues Wikinger-MMORPG zur Hand. Ob das jedoch alles funktionieren wird, steht noch in den Sternen. Erst einmal muss VaLNGOS an den Start gehen und flüssig laufen.

Insert

You are going to send email to