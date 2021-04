Bei Valheim handelt es sich um ein Koop-Survivalgame für 1 bis 10 Spieler. Ihr findet euch in einer riesigen, zufallsgenerierten Welt wieder, in der ihr überleb...

Lohnt sich das? Disteln sind nicht nur notwendig für den Met, sondern auch für Würste, die zum mitunter besten Essen in Valheim zählen , wenn ihr noch im „Midgame“ unterwegs seid. Braut den Met für die Deko also nur, wenn ihr die Pflanzen über habt.

Einen gelblichen Met in ähnlichen Flaschen bekommt ihr mit Ausdauer-Met. Für den braucht ihr gelbe Pilze und Beeren. Anschließend müsst ihr den Met noch fermentieren, was eine ganze Weile dauern kann .

Was brauche ich dafür? Da dieses schicke Konstrukt aus mehreren Portionen Met und Objektständern besteht, braucht ihr dafür Ressourcen in großen Mengen.

Die erste Variante ist zwar leichter, hat aber den Nachteil, dass ihr den Met automatisch einsammelt, wenn ihr das nächste Mal in die Nähe kommt. Die Methode eignet sich also nur für schwer erreichbare Orte und auch da eher begrenzt.

Was ist da für eine Beleuchtung? Der Met in Valheim hat verschiedene Effekte und stärkt euch. Allerdings hat er auch eine besondere Eigenschaft: Er leuchtet. Dieses Leuchten haben einige findige Spieler ausgenutzt.

