Valheim: Im Wasser bauen nervt – Clevere Methode macht’s viel einfacher

Bei Valheim handelt es sich um ein Koop-Survivalgame für 1 bis 10 Spieler. Ihr findet euch in einer riesigen, zufallsgenerierten Welt wieder, in der ihr überleb...

Wenn dann endlich die Base steht und verirrte Feinde keine Chance mehr haben, an eurer Festungs-Tür zu klopfen, kann man sich zurücklehnen und mit einem Met-Schwips das Erreichte genießen. Mit einem hohen Gemütlichkeits-Wert lebt es sich da gleich viel besser. Erfahrt hier, wie ihr den maximalen Gemütlichkeits-Wert in Valheim erreicht .

Habt ihr den Karren an der gewünschten Position, könnt ihr den Hammer rausholen und drauf los bauen. Im reddit-Clip ist gut zu sehen, dass ihr euren Wall komplett im Wasser platzieren könnt. Mit der Methode habt ihr die Möglichkeit, eure Basis vom Wasser aus zu schützen und nervige Grauzwerge bleiben draußen – Egal, wie gut sie in ihrer Seepferdchen-Prüfung waren.

In Valheim (Steam) könnt ihr kämpfen, sammeln und farmen, doch für viele ist das Bauen von Basen und Festungen das Element, was Valheim eigentlich ausmacht. Sobald Wasser ins Spiel kommt, kann das Bauen jedoch schwierig werden. Ein glücklicher Wikinger fand zufällig eine interessante Methode, die euch das Bauen am Ufer erleichtert.

