Pfiffiger Wikinger nutzt Wölfe in Valheim, um auf dem Wasser zu „laufen“

Bei Valheim handelt es sich um ein Koop-Survivalgame für 1 bis 10 Spieler. Ihr findet euch in einer riesigen, zufallsgenerierten Welt wieder, in der ihr überleb...

Wölfe als Floß zu nutzen klingt seltsam, ist aber gar nicht so weit ab von den anderen verrückten Ideen, die Spieler so haben. Valheim eröffnet viele Möglichkeiten, um sich kreativ zu entfalten und das ein oder andere Mal wird sogar ein Fehler ausgenutzt.

Und was nutzt das? Tatsächlich hat diese seltsame Fortbewegung einige Vorteile. Ihr könnt euch damit über Wasser bewegen, ohne zu schwimmen – ihr werdet also weder nass noch verbraucht ihr Ausdauer und ertrinkt.

Durch die schiere Menge an Wölfe schieben dann hinteren die vorderen an und bewegen sich so schwimmend durchs Wasser. Zu lenken sei das auch ganz einfach, sagt Whiteperson1: wenn er sich weiter links oder rechts hinstellt, folgt ihm auch sein „Floß“.

