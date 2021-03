Spieler züchtet in Valheim 50 Wölfe und hetzt sie auf den Endboss – So ging es aus

In Valheim hat ein Spieler ausprobiert, was passiert, wenn man seine eigene Wolfsarmee auf den finalen Boss Yagluth hetzt. So ging der Kampf am Ende aus.

Was ist passiert? Auf reddit hat der User WoodDivision5 seine Wolfstruppe vorgestellt. Beginnend mit zwei 2-Sterne-Wölfen hat er eine insgesamt 50 Wölfe umfassende “Armee” zusammengestellt und ist damit gegen den finalen Boss, Yagluth, in den Kampf gezogen.

Was ist das für ein Boss? Yagluth gilt aktuell als finaler Boss von Valheim und ist einer der insgesamt fünf großen Bosse, die beschworen werden können.

Yagluth gilt aktuell als finaler Boss von Valheim und ist einer der insgesamt fünf großen Bosse, die beschworen werden können.

Kampf dauert gerade mal knapp sechs Sekunden

So lief der Kampf: Als der Spieler den Boss beschworen hatte, stürzten sich die Wölfe direkt auf ihn. Bevor Yagluth auch nur seine erste, große Attacke starten konnte, war bereits Schluss. Das Wolfsrudel zerfetzte ihn förmlich in wenigen Sekunden.

Den Kampf seht ihr hier im Video:

Kein einziger Wolf wurde bei dem Kampf getötet. So ein großes Rudel ist also sehr effektiv. Der Transport der Wölfe hat sich allerdings als mühselig herausgestellt, wie WoodDivision5 erklärt.

Er hat die Wölfe pärchenweise mit einem Boot zum Boss transportiert. Vielleicht könnt ihr euch die Mühe sparen, indem ihr die Wölfe auf einer bestimmten Karte züchtet: Auf dieser Map in Valheim könnt ihr alle 5 Bosse ganz schnell finden und töten.

Kann ich das auch? Im Prinzip müsst ihr einfach nur zwei Wölfe zähmen und dann ein entsprechendes Gehege haben, um diese zu züchten. Dann solltet ihr das auch ohne Probleme schaffen.

Habt ihr eure Wolfsarmee zusammen, müsst ihr nur noch “E” drücken und diese folgt euch. In unserem Guide zur Zähmung und Zucht von Tieren findet ihr detaillierte Infos dazu: So zähmt und züchtet ihr alle Tiere in Valheim

