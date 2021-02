Auf dieser Map in Valheim könnt ihr alle 5 Bosse ganz schnell finden und töten

Bei Valheim handelt es sich um ein Koop-Survivalgame für 1 bis 10 Spieler. Ihr findet euch in einer riesigen, zufallsgenerierten Welt wieder, in der ihr überleb...

Falls ihr die 5 Bosse in Valheim töten wollt und Probleme habt, schaut euch doch unseren Boss-Guide dazu an: So beschwört und besiegt ihr alle 5 Bosse

Es ist nicht der erste Seed mit guten Bedingungen für Leute, die schnell alle Bosse finden wollen. MeinMMO hat für euch eine Liste, in der ihr weitere, besonders gute Seeds finden könnt: Die besten Seeds und was ihr auf den Maps findet

Warum ist der Seed so gut? In dieser Welt liegt der Startpunkt und alle anderen, wichtigen Parameter nahe beieinander.

Was ist jetzt passiert? Im subreddit zu Valheim hat ein Spieler nun einen besonderen Seed geteilt. Dieser lässt alle 5 Bosse von Valheim und die verschiedenen Biome nah am Startgebiet spawnen. Der Seed wurde von InfernoFPS gefunden und ist seiner Meinung nach wohl der „beste Seed“.

In Valheim sind Spieler jetzt auf einen besonders guten Seed gestoßen. In dieser Welt könnt ihr die Bosse und Biome schnell aufspüren.

