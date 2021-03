Clevere Wikinger bauen eine Sonnenuhr in Valheim und sie ist nützlicher als ihr denkt

Die Spieler von Valheim haben immer wieder coole Ideen, um die Möglichkeiten des Survival-Games kreativ umzusetzen. Einige dieser Spieler bauen funktionierende Sonnenuhren, die sogar richtig nützlich sind.

Wie funktioniert die Sonnenuhr? Eine Sonnenuhr zeigt anhand des Stands der Sonne die Uhrzeit an. Das funktioniert, ein Zeiger in der richtigen Position aufgestellt wird und seinen Schatten auf ein Ziffernblatt wirft.

In Valheim haben viele Spieler schon ihre Versionen einer selbstgebauten Sonnenuhr vorgestellt. Das funktioniert, weil die Sonne sich dort tatsächlich bewegt

So baut ihr die Uhr: Ihr benötigt lediglich Holz, um eine Sonnenuhr zu bauen und die grundlegenden Rezepte eurer Werkbank. Der Bau funktioniert also schon sehr früh im Spiel und ist relativ einfach und ihr benötigt keinerlei Mods:

stellt euch so auf, dass ihr nach Norden schaut („oben“ auf der Karte)

wollt ihr Norden selbst berechnen, wartet, bis die Sonne aufgeht

die Sonne geht im Osten auf – stellt euch so hin, dass sie exakt rechts von euch ist

baut ihr nun einen Balken, der exakt von euch weg zeigt – der zeigt nun Norden an

baut im rechten Winkel je zwei weitere Balken in jede Richtung sowie einige Schrägbalken nach oben

füllt die Fläche vor euch mit Holzteilen und grenzt sie mit weiteren Balken ab – das wird euer Ziffernblatt

das linke Ende des Blattes zeigt etwa 9:00 Uhr morgens an, das rechte Ende etwa 16:00 Uhr

die exakte Mitte zeigt 12:00 Uhr an

zwischen diesen Zeiten könnt ihr weitere Balken für die Anzeige platzieren. Je weiter ihr in die Mitte kommt, desto näher müssen sie aneinander stehen

Die Sonne geht in Valheim etwa zwischen 8:00 und 9:00 Uhr morgens auf und geht etwa gegen 16:00 Uhr wieder unter. Euer Ziffernblatt kann also etwa diese Uhrzeiten anzeigen. Wenn ihr es euch einfacher machen wollt, könnt ihr die Sonnenuhr auch kostenlos mit Admin-Befehlen bauen. Wie das alles dann in Aktion aussieht, zeigt dieser kurze Clip vom reddit-Nutzer HipHopHuman:

Der reddit-Nutzer ScrapEngineering hat als Variation eine Uhr mit einem an der Wand montierten Zeiger erstellt, die sonst genauso funktioniert – zumindest, solange die Wand nach Süden hin ausgerichtet ist. Sonst blockt sie die Sonnenstrahlen. Diese Sonnenuhren sind nicht nur schick, sondern sogar echt nützlich.

Zeit anzeigen in Valheim und den Tag richtig nutzen

So messt ihr die Zeit in Valheim: Ihr könnt mit den Uhren genau berechnen, wie lange ihr schon im Spiel unterwegs seid – und das, ohne aus Valheim heraustabben oder auf eine „echte“ Uhr schauen zu müssen.

Schaut euch dazu einfach die Stunden an. Im Valheim-Wiki heißt es, dass ein Tag in Valheim etwa 21 Minuten dauert, eine Nacht weitere neun. Insgesamt dauert es von einem Sonnenaufgang zum Nächsten also exakt 30 Minuten. Ihr könnt die Uhr sogar im Kreis bauen, um so auch Nacht-Stunden anzuzeigen:

So könnt ihr die Sonnenuhr ebenfalls anordnen. Bildquelle: reddit.

Laut reddit-Nutzer Ruhart liegen zwischen den einzelnen Stunden im Spiel drei Minuten. Damit habt ihr sieben Stunden Tag und drei Spielstunden Nacht im Spiel. Das ist nützlich zu wissen, wenn ihr berechnen möchtet, wie lange ihr noch Sonnenlicht habt.

Was nutzt mir die Uhr noch? Ein Blick auf die Sonnenuhr verrät euch, wie sehr sich der Tag bereits dem Abend neigt. Damit könnt ihr recht genau abschätzen, wann es Nacht wird.

Das ist wichtig, weil ihr nachts den „Kalt“-Debuff erhaltet. Der verringert eure Ausdauer- und Lebens-Regeneration, wenn ihr euch nicht wärmt. Sobald sich der Tag also dem Ende zuneigt, solltet ihr ins Bett gehen, ehe ihr größere Projekte startet. So habt ihr mehr von eurer Ausdauer.

Wenn ihr das Maximum aus der Zeit holen möchtet, solltet ihr auch auf eure Ernährung achten. Mit der richtigen Nahrung könnt ihr euch in Valheim einen dicken Bonus auf eure Lebens- und Ausdauer-Punkte und sogar auf die Regeneration sichern. In unserem Guide erfahrt ihr, welches die beste Nahrung in Valheim ist und wie ihr sie herstellt.