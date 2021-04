Ein Spieler hat sich überlegt, dass er Valheim etwas aufpeppen könnte – mit einem Turnier. Das verrückte Event stellt Spieler vor mehrere Herausforderungen, um am Ende einen Sieger zu küren. Ein Nutzer kommentiert: „Du hast gerade Valheim zu einem E-Sport gemacht.“

Was ist das für ein Turnier? Das Event „Last Viking“ ist eine Art Spießrutenlauf in einem verrückten Parcours, den sich ein Spieler ausgedacht hat. Der Spieler und reddit-Nutzer Arreksis hat dazu einen kurzen Clip gepostet, welcher dieses Event vorstellt.

Das ganze erinnert ein wenig an Takeshi’s Castle oder den Party-Hit Fall Guys. Durch ein Portal geht es an den Start, von wo aus verschiedene Stationen absolviert werden müssen:

schwebende Plattformen mit Löchern

lange, dünne Balken, auf denen es zu balancieren gilt

Hindernisläufe mit Windmühlen, die euch schubsen können

ein riesiger Troll inmitten von Plattformen, der euch in den Abgrund prügelt

eine Art Seifenkistenrennen mit einem Karren

Dabei gibt es verschiedene Passagen, ähnlich wie in einem „Iron Man“-Wettbewerb oder wie bei der Show „American Ninja Warrior“. In einem Part etwa sieht man einige Schiffe offenbar für eine Regatta aufgereiht, in einem anderen fliegen Drachen und schwimmen Seeschlangen, die wohl den Parcours schwieriger machen sollen.

In einem epischen Trailer zeigt der Macher, wie sein Turnier einmal aussehen soll:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Wann genau es dabei zur Sache geht, steht noch nicht fest. Arreksis selbst schreibt nur: „kommt bald“, vermutlich wird also gerade noch fleißig geplant. In den Kommentaren unter seinem Clip bietet ein weiterer Nutzer die Hilfe von smash.gg an.

smash.gg ist eine Website, die E-Sport-Communitys dabei unter die Arme greift, ihre Pläne zu verwirklichen und Events zu organisieren. Mit einer Zusammenarbeit könnte „Last Viking“ sicherlich schneller und größer zustande kommen.

Was gibt’s zu gewinnen? Am Ende des Clips zeigt Arreksis, wie sein Wikinger vor einer Art Altar steht, an der das coole Flammenschwert Dyrnwyn hängt. Vermutlich handelt es sich dabei um den Preis, den der Sieger an sich nehmen darf – oder schlicht um das Ziel des ganzen Spießrutenlaufs.

Mehr Herausforderung in Valheim

Das Turnier ist eine coole Idee, allerdings könnte es noch eine Weile dauern, bis ihr es spielen könnt. Wollt ihr in der Zwischenzeit selbst etwas erreichen, bietet euch das Spiel dazu genügend Möglichkeiten.

Kürzlich entdeckte auch die Speedrun-Community Valheim für sich und es gibt schon einen ersten Weltrekord: alle 5 Bosse in weniger als 90 Minuten. Hier könnt ihr euch in verschiedenen Kategorien einen Namen machen.

Andere Wikinger setzen auf Mods, mit denen sie sich Valheim schwerer machen. Dafür gibt es zwar keine Belohnung, aber wer auf Herausforderungen steht, kann sich Valheim so fast beliebig schwer machen.

Zuletzt basteln außerdem einige findige Spieler an einem neuen, richtig großen Projekt. Sie wollen, dass Valheim mit mehr als nur dem ganz engen Freundeskreis gespielt werden kann. Die Truppe besteht aus erfahrenen Moddern, die schon zuvor private Server für WoW betrieben haben und die nun auch Valheim in ein MMO verwandeln wollen:

Ambitionierte Wikinger wollen Valheim in ein MMO mit 1000 Spielern verwandeln