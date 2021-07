Wikinger jammern: Die neuen Monster in Valheim sind zu streitlustig – Werden generft

Bei Valheim handelt es sich um ein Koop-Survivalgame für 1 bis 10 Spieler. Ihr findet euch in einer riesigen, zufallsgenerierten Welt wieder, in der ihr überleb...

So lange ihr auf neuen Content wartet, könnt ihr euch jedoch bald schon mit einem neuen Spiel die Zeit vertreiben, das ähnlich interessant sein dürfte. Tribes of Midgard erscheint am 27. Juli offiziell auf PC, PlayStation 4 und PS5 und wird ein Survival-RPG, eine Art Mischung aus Valheim und Diablo .

Während die aktuellen Patches vor allem bestehende Probleme beheben oder die Mechaniken polieren, arbeiten die Entwickler im Hintergrund bereits an neuen Inhalten. Nach dem riesigen Erfolg von Valheim steht das erste große Update „Hearth & Home“ bereits in den Startlöchern.

Auf Twitter reagieren die Spieler dabei eher mit Humor. Einige fanden es sogar amüsant, dass Gegner sie absolut ignoriert haben, selbst bei größeren Angriffen. Der Nutzer @DickerMannFilme etwa schreibt: „’KÄMPFT GEGEN MICH, IHR FEIGLINGE’, schrie Erik in ihre Richtung, aber er wurde zugunsten der steinernen Wand ignoriert, die sie stattdessen verprügelten“ (via Twitter.com ).

Das ging so weit, dass man angeblich sogar Lagerfeuer nutzen konnte, um Feinde einfach von sich selbst abzulenken, denn die zählen als Gebäude (via Eurogamer.net ). Einige Gegner froren sogar beim Versuch ein, bestimmte Gebäudeteile zu erreichen, obwohl ein leicht zu bekämpfender Spieler vor ihnen stand.

