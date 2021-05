Bei Valheim handelt es sich um ein Koop-Survivalgame für 1 bis 10 Spieler. Ihr findet euch in einer riesigen, zufallsgenerierten Welt wieder, in der ihr überleb...

Viele Wikinger haben mittlerweile alles in Valheim erreicht, was sie erreichen wollten und vertreiben sich nun die Zeit mit dem Bau von neuen Projekten oder verrückten Challenges. Wenn euch langweilig wird, ihr aber gerne weiter in der Wikinger-Welt Zeit verbringen wollt, findet ihr auf MeinMMO 5 Dinge, die ihr in Valheim ausprobieren solltet, wenn ihr den Endboss gelegt habt .

Einen Vergleich zu Knochenwansts altem Aussehen habt ihr im Titelbild. Die Details waren zuvor deutlich weniger ausgearbeitet. Wenn ihr die beiden neuen Bosse besuchen wollt, erfahrt ihr in unserem Guide, wie ihr alle Bosse in Valheim findet und besiegt .

Sogar die Details sind nun besser herausgearbeitet. Die Augen des Ungetüms bestehen nicht aus, nun, Augen, sondern aus zwei Skelett-Köpfen, deren leeren Augenhöhlen rot glühen. Der „gefährlichste“ Boss in Valheim sieht nun auch so aus, wie er klingt.

