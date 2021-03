Valheim steckt voller Dinge, die ihr entdecken könnt und bietet allerlei Waffen, um Gegner zu erledigen. Eine Waffe unterscheidet sich aber von allen anderen: die Abyssale Harpune. Denn die funktioniert ganz anders als Speere, Schwerter oder Äxte.

Was ist das für eine Waffe? Die Abyssale Harpune ist eine Wurfwaffe, ähnlich wie der Speer. Sie ist rein auf den Fernkampf ausgelegt und eignet sich damit ideal für die Jagd, sowohl an Land als auch auf See.

Anders als beim Speer ist an der Harpune jedoch ein Seil befestigt, sodass ihr sie nicht verliert, wenn ihr sie werft. Sie kommt automatisch zu euch zurück. Die Waffe ist vor allem für Spieler in einer Gruppe interessant, weil ihr ihre Vorteile so voll ausnutzen könnt.

Was macht sie so besonders? Der Schaden der Harpune ist äußerst gering, aber es ist auch nicht ihre Aufgabe, Gegner zu töten. Stattdessen verkeilen sich die Widerhaken der Harpune im Gegner und sie steckt fest.

Dadurch könnt ihr getroffene Gegner hinter euch herziehen und sie in eine bestimmte Richtung zwingen – zumindest, bis das Seil durch zu große Entfernung reißt oder eure Ausdauer aufgebraucht ist. Da ihr keine andere Waffe gleichzeitig nutzen könnt, solltet ihr sie am besten in einer Gruppe nutzen. Ein Spieler kann ein Ziel mit der Harpune aufspießen, während andere es angreifen.

Anders als die meisten anderen Waffen im Spiel gibt es die Harpune nur in einer Qualiät. Ihr könnt sie weder upgraden noch bessere Versionen von ihr herstellen.

Abyssale Harpune bauen in Valheim – So geht‘s

Das braucht ihr für die Harpune: Die Herstellung ist recht leicht. Ihr benötigt lediglich Chitin, um das Rezept zu erlernen. Chitin bekommt ihr im Ozean. Um den zu befahren, braucht ihr ein Schiff – am besten ein Langschiff oder eine Karve, ein Floß ist nicht ratsam.

Diese “Inseln” im Ozean sind eigentlich Kraken oder Leviathane. Bildquelle: Valheim Wiki.

Im Ozean tauchen zufällig Leviathane oder Kraken auf, die wie Inseln aussehen. Auf diesen „Inseln“ findet ihr Ablagerungen von Chitin, die ihr mit einer Spitzhacke abbauen könnt. Aber passt auf, sobald ihr mit dem Abbau beginnt, versucht der Kraken wieder abzutauchen.

Das kündigt er mit einem Rumpeln an. Sobald er sich zu bewegen beginnt, habt ihr noch einige Sekunden Zeit, ehe er abtaucht. Beeilt euch also und flieht wieder auf euer Schiff, um nicht im Wasser zu landen. Viel von dem Chitin benötigt ihr ohnehin nicht. Die Herstellungsmaterialien sind:

8 x Edelholz

30 x Chitin

3 x Lederreste

Ihr benötigt außerdem eine Werkbank der Stufe 2. In unserem Guide erfahrt ihr, wie ihr eure Werkbank in Valheim upgraden könnt.

Was kann ich mit der Harpune anstellen? Hauptsächlich dient die Harpune zwei Zwecken: Seeschlangen an Land ziehen, um sie für ihre Schuppen zu töten und Bosse zu besiegen.

Mit den Schuppen der Seeschlangen könnt ihr einen der besten Schilde herstellen, wenn euch Freunde helfen. Die Gegner selbst sind zwar auch solo zu besiegen, aber sie an Land zu ziehen, ist alleine fast unmöglich. Mit etwas Hilfe kommt ihr leichter an den Schild.

Seeschlangen findet ihr im Ozean.

Bosse könnt ihr mit der Harpune ganz einfach in eine Falle locken, etwa in eine Grube, um sie dort zu besiegen. Wenn ihr sie aber lieber regulär besiegt, findet ihr in unserem Guide alle Bosse von Valheim und wie ihr sie beschwört und besiegt.

Generell lohnt sich die Harpune, wenn ihr jagen gehen wollt. Möchtet ihr etwa Rehe von der Flucht abhalten, spießt sie auf und lass eure Freunde die Beute erlegen. Allerdings könnt ihr mit der Harpune auch richtig Unfug anstellen.

Durch die Spannung und die Zugkraft der Harpune lassen sich verrückte Ideen umsetzen. So bauen Spieler etwa mittlerweile Menschenkatapulte, mit denen sie sich selbst abfeuern – und teilweise nicht so ganz das Ziel treffen …