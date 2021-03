Valheim setzt auf Kampf und Entdeckung, aber Wikinger wollen lieber Beeren anbauen

In Valheim bereisen Spieler eine riesige Welt mit vielen Gefahren und Dingen, die es zu entdecken gilt. Eine große Zahl von Spielern wünscht sich nun aber etwas, das so gar nicht in das Bild passt: Sie wollen mehr Landwirtschaft.

Was fordern die Spieler? In einem riesigen Thread im subreddit von Valheim fordert ein Spieler, dass er Beeren und Pilze in seiner Basis anbauen kann (via reddit). Über 12.000 Upvotes und über 600 Kommentare kamen dabei im Laufe eines Tages zusammen, eine riesige Zustimmung (Stand: 03. März 2021).

Eigentlich geht es in Valheim darum, sich als mächtiger Krieger zu beweisen und starke Bosse zu töten, was wahnsinnig befriedigend ist. In unserem Guide findet ihr jeden Boss von Valheim und wie ihr ihn beschwört und besiegt.

Dabei müssen Spieler die Welt erkunden, um überhaupt neue Rezepte zu lernen – erst, wenn sie einen Gegenstand aufnehmen, lernen sie, was sie damit anstellen können. Kampf und Erkundung sind also Kern-Systeme. Allerdings sind auch Crafting, Häuserbau und Ackerbau Inhalte von Valheim.

Einige Feldfrüchte lassen sich schon anbauen, aber viele fehlen noch.

Aktuell ist es bereits möglich, verschiedene Pflanzen auf einem Feld anzubauen, etwa Karotten, Rüben oder Weizen. Landwirtschaft ist ein wichtiges System in Valheim und macht es etwa leichter, die beste Nahrung des Spiels herzustellen.

Bisher fehlt aber die Möglichkeit, Pilze und Beeren anzubauen. In einigen Kommentaren wollen Spieler noch mehr anbauen, etwa Disteln. Das fordern viele Spieler nun, weil gerade diese Zutaten selbst später im Spiel wichtig aber schwer zu finden sind.

Beeren und Pilze für besseres Essen und Met

Warum wollen die Spieler das? Himbeeren, Blaubeeren und Pilze sind wichtige Zutaten für Nahrung und Met. Pilze etwa werden für Karottensuppe gebraucht, die Beeren zu Marmelade verkocht. Beide Rezepte sind früh verfügbar und für das gesamte Midgame äußerst nützlich.

Dazu sind die Beeren Zutaten für einige Met-Varianten. Der Honigwein dient in Valheim als Buff-, Heil- und Ausdauer-Trank, je nach Zutaten. Mehr dazu verraten wir euch in unserem Guide: wie ihr Met fermentiert und was er bewirkt.

Für den normalen Heiltrank benötigt ihr Himbeeren und Blaubeeren.

Zudem sind Beeren und Pilze notwendig, um etwa Wildschweine zu zähmen und zu versorgen. Die pelzigen Schweine fressen nur das, was sie kennen und benötigen nach der Zähmung weiter Nahrung, um zu überleben. In unserem Guide erfahrt ihr alles zum Zähmen von Tieren in Valheim.

Das Problem an genau diesen Rohstoffen ist, dass man sie nur eher umständlich finden kann. Himbeeren gibt es ausschließlich im Grasland/Auenwald, Disteln und Blaubeeren wachsen nur im Dunkelwald. Rote Pilze findet ihr in beiden Gebieten, gelbe nur in feuchten Höhlen. Die Spieler wünschen sich, dass sie die Pflanzen einfach bei sich anbauen können.

Bekommen wir diese Möglichkeit? Möglicherweise ja. Das erste große Update von Valheim trägt den Namen „Hearth and Home“, also etwa Heim und Herd. Dieses soll sich auf den Bau- und Nahrungs-Aspekt von Valheim fokussieren.

Dazu kommt, dass NPCs bereits herausgefunden haben, wie es geht. In verlassenen Dörfern sind teilweise Beerenbüsche angebaut und in kleinen Farmen – die vermutlich einfach Toilettenhäuser sind – wachsen Pilze. Das Wissen um den Anbau existiert also in der Welt irgendwo.

Es gibt zwar noch keine konkreten Änderungen, aber einige der Kern-Inhalte sollen neue Bauteile für Häuser und Kochrezepte sein. Gut möglich, dass hier auch die Landwirtschaft ausgebaut wird. Sicher ist, dass auf jeden Fall mehr Bosse nach Valheim kommen – und auf die müssen sich Spieler ja irgendwie vorbereiten.