Wenn ihr die Schiffe in Valheim generell mögt, aber sie nicht so oft nutzen könnt, wie ihr wollt, gibt es einen Trick. Um öfter mit eurer Karve oder eurem Langschiff schippern zu können, grabt einfach einen Kanal quer durch die Inseln . Mit der richtigen Technik geht das quasi überall und funktioniert selbst für beladene Schiffe.

Möglicherweise bekommt also auch das „Trailer Ship“ irgendwann noch einen Nutzen, immerhin ist es ja schon im Spiel. Wäre schade um die Möglichkeit, ein so hübsches Gefährt ungenutzt zu lassen.

