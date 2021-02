Bei Valheim handelt es sich um ein Koop-Survivalgame für 1 bis 10 Spieler. Ihr findet euch in einer riesigen, zufallsgenerierten Welt wieder, in der ihr überleb...

Was sind Todeskitos? Es stellt sich für einige natürlich die Frage: Warum hat er sich überhaupt mit dem Todeskito angelegt? In einem Post auf reddit schrieb YaKoiza, dass die fiesen Insekten seine Freunde mehrfach getötet hatten und er darüber “zutiefst empört war”.

Da der Fallschaden auf 100 Schadenspunkte begrenzt ist, konnte er so bereits überleben. In unserem Guide erklären wir euch im Detail, welches die beste Nahrung in Valheim ist .

Das Ergebnis war, dass die dadurch ihren Halt verlor, einstürzte und der Wikinger zusammen mit dem Schutt wieder auf dem Boden ankam. In einem weiteren Video zeigt YaKoiza, wie die Rettungsaktion aus seiner Perspektive aussah (via medal.tv ).

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In Valheim hat ein Spieler versucht auf einem Todeskito zu reiten, doch das fiese Biest zahlte es ihm heim und trug ihn auf den höchsten Punkt in dem Gebiet.

Insert

You are going to send email to