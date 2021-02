So spielt ihr den Steam-Hit Valheim auf ganz neue Art – In First Person

Valheim ist eigentlich ein Spiel, das ihr aus der 3rd-Person-Perspektive spielt. Doch dank einer Mod erlebt ihr die Abenteuer jetzt in der Egosicht.

Was genau ist das für eine Mod? Die Modifikation „First Person View“ von kailen37 ermöglicht es euch, den Survial-Hit Valheim aus der Ego-Perspektive zu spielen. Ihr seht nicht mehr die Spielfigur vor euch, sondern seid mitten im Geschehen.

Auf diese Weise lässt sich Valheim genauso spielen wie ohne die Mod. Lediglich die Kämpfe sind etwas schwerer zu meistern, da ihr Entfernungen neu abschätzen müsst, um eure Gegner mit den Waffen zu treffen.

Ein Video zeigt, wie Valheim in Egosicht aussieht. Es kommt eine ganz andere Atmosphäre auf.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt So sieht Valheim in Egosicht aus.

Wie installiert ihr die Mod? Möchtet ihr „First Person View“ selbst ausprobieren, dann geht ihr dazu folgendermaßen vor:

Zunächst müsst ihr euch das BepInExPack von der Website herunterladen

Entpackt die Datei in ein Verzeichnis eurer Wahl

Verschiebt die Inhalte des BepInExPack_Valheim-Ordners nach \steamapps\common\Valheim.

Ladet die „First Person View“-Mod über Nexusmods herunter

Kopiert die heruntergeladene Datei CameraMod.dll in den Plugins-Ordner von Valheim, den ihr hier findet: steamapps\common\Valheim\BepInEx\plugins\

Startet das Spiel und zoomt dann immer näher heran, bis ihr in der First-Person-Ansicht seid

In der Datei CameraMod.Kailen_.cfg, die ihr im Verzeichnis Valheim\BepInEx\config\ findet, dürft ihr mit einem Text-Editor noch selbst Anpassungen vornehmen, darunter am Field of View (FOV).

Funktioniert das problemlos? Mod-Ersteller kailen37 erklärt, dass es sich noch um eine frühe Version der Modifikation handelt. Ihr müsst noch mit ein paar Problemen rechnen, darunter:

Es gibt Probleme mit der Nutzung eines Schilds

Nutzt ihr den Bogen, verdeckt er viel von der Sicht

Ihr könnt mit dem Bogen nicht nach oben oder unten zielen

Manchmal könnt ihr durch Körperteile eurer Spielfigur sehen

kailen37 arbeitet weiter an der Mod und will neue, verbesserte Versionen veröffentlichen. Wann diese erscheinen, ist aber noch nicht bekannt.

Was meint ihr zur Mod? Gefällt euch Valheim in Egosicht besser oder in 3rd-Person-Perspektive?

Valheim erobert Steam. Wir schauen, was das Survival-Game so erfolgreich macht.