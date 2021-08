gamescom 2021: Wie fandet ihr die Opening Night Live?

Die Eröffnungs-Show der gamescom 2021, die Opening Night Live, ist vorbei. Was waren eure Eindrücke von dem Event? Erzählt uns, wie ihr es fandet.

Das war die Opening Night Live: Die Opening Night Live ist die Eröffnungszeremonie der gamescom 2021. Zwei Stunden lang wurden den Gaming-Fans neue Infos und Trailer rund um kommende große und kleine Spiele präsentiert. Die Show wurde auf den offiziellen Kanälen der gamescom übertragen und auf Monsters And Explosions, dem gemeinsamen Twitch-Channel von GameStar, GamePro und MeinMMO (via twitch).

Moderiert wurde das Event wie immer von dem Gaming-Journalisten Geoff Keighley, der dieses Jahr Unterstützung von Natascha Becker von Webedia bekommen hat. Die beiden führten euch zusammen durchs Programm und präsentierten Live-Musik-Auftritte, Enthüllungen und jede Menge Trailer.

Diese Games wurden gezeigt: Während des Trailer- und Info-Feuerwerks der ONL kamen eine ganze Reihe an Games vor. Dabei waren zum Beispiel:

Alle gezeigten Spiele werden entweder noch vor Weihnachten 2021 erscheinen oder im Laufe 2022. So versprach es zumindest Keighley selbst. Ihr werdet sie also relativ bald in die Hände bekommen und selbst anzocken können. Alle Infos zu der Opening Night Live findet ihr in unserem Ticker:

gamescom 2021 startet heute – Live-Ticker zur Opening Night mit Trailern und Infos

So könnt ihr abstimmen: Hinterlasst uns eure Meinung in dem Umfrage-Tool weiter unten. Jeder Leser kann eine Stimme vergeben und die Wahl kann nicht mehr rückgängig gemacht werden, sobald sie getroffen wurde.

Also, wie sieht’s aus? Was sind eure Eindrücke von der Show? Hat sie euch gefallen oder war es nicht so geil? Waren eure heiß erwarteten Games dabei oder habt ihr sie vermisst? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

Die gamescom 2021 hat mit der Opening Night Live aber erst begonnen. In den nächsten Tagen erwarten euch viele Streams und Specials. Das komplette Programm findet ihr hier:

gamescom 2021: Datum und alles, was ihr zu Streams und Inhalten der Messe wissen müsst