Der Verkauf von Gold ist ein viel diskutiertes Thema. Laut der Terms of Service ist es in so gut wie allen MMORPGs verboten. Trotzdem ist es in manchen Ländern sogar lukrativer, Gold zu farmen, als arbeiten zu gehen. Über einen Fall haben wir hier berichtet:

Was passiert mit dem Täter? Der hat schon im November seinen Job und seinen Account in Dungeon Fighter Online verloren.

Warum ist der Betrug so lange nicht aufgefallen? Im Forum heißt es, dass die wirtschaftliche Situation im Spiel ständig überwacht wird. Doch der Täter habe sich Items aus alten Inhalten generiert und dies immer nur in winzigen Mengen und sehr regelmäßig.

Was hat der Entwickler genau getan? Er hat sich in der koreanischen Version von 2020 bis November 2022 immer wieder Items generiert und zu einem privaten Account geschickt. Diese Items hat er dann bei NPC-Händlern verkauft und das erhaltene Gold wiederum über illegale Wege im Real-Money-Trading gegen echtes Geld getauscht.

Dungeon Fighter Online ist das größte MMORPG der Welt und vor allem in Asien sehr beliebt. Doch dort gibt es einen Skandal, denn ein Entwickler hat sich über die Admin-Tools Gegenstände generiert und so sogar echtes Geld damit verdient.

