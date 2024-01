Diese 10 Spiele feiern 2024 ihren 20. Geburtstag – Kennt ihr sie alle noch?

2024 feiern einige echte Spieleklassiker ihr 20-jähriges Jubiläum. Grund genug, einen Blick zurückzuwerfen, und staunend festzustellen: So lange ist das schon her?

Wir alle werden Jahr für Jahr älter, und so auch die Spiele, die wir lieben. 2024 werden einige der größten Klassiker der Gaming-Historie runde 20 Jahre alt. Wir wollen einen Blick zurück wagen, uns alt fühlen und festhalten, was aus den damaligen Releases mittlerweile geworden ist.

Bereit für eine nostalgische Reise? Also, los.

Half Life 2

Release: 16. November 2004 | Entwickler: Valve | Plattformen: PC (Steam), Linux, macOS, Xbox, Xbox 360/One/SeriesX/S, Playstation 3, Android

Half Life 2 – Trailer

Unser erster Halt auf unserer Reise in die Vergangenheit ist einer der besten und wichtigsten Shooter, die unser Hobby je hervorgebracht hat. Der Nachfolger des ebenfalls schon revolutionären ersten Teils aus dem Hause Valve setzt dessen Geschehnisse fort. Wieder schlüpfen wir in die Rolle des stummen Gordon Freeman und kämpfen ausgehend von der Stadt City 17 gegen Combine-Soldaten, Headcrabs, Zombies und einiges mehr. Die unterschiedlichen Waffen samt innovativer Physik-Engine machen dabei großen Spaß (Stichwort: Gravity Gun).

Die Geschichte wird ohne Zwischensequenzen vollständig aus der Sicht des Protagonisten erzählt. Nach Erscheinen des Spiels folgten noch Episode One und Episode Two, die die Geschichte weiterstrickten. Auf Episode Three, oder einen offiziellen dritten Teil der Reihe warten Spieler bis heute. Fans müssen mit dem VR-Ableger „Alyx“ vorliebnehmen. Nichtsdestotrotz beeinflusste Half Life 2 viele andere Shooter und lässt sich auch heute noch gut spielen.

GTA San Andreas

Release: 29. Oktober 2004 | Entwickler: Rockstar North | Plattformen: Windows, Xbox, Xbox360/One/SeriesX/S, PS2/3/4/5, macOS, iOS, Android, Fire OS, Windows Phone

GTA San Andreas – Trailer

„Oh shit, here we go again.” – Die berühmten Worte des Protagonisten CJ, der auf sein Fahrrad steigt und losfährt, sind längst zum Internet-Meme geworden. Mit ihm als Spielfigur entlässt uns Rockstar in das bis dahin größte GTA-Abenteuer. Die Geschichte orientiert sich an Filmen wie „Boyz N the Hood“ oder „Training Day“, erzählt also aus afroamerikanischer Perspektive, was bis heute eine Seltenheit im Gaming darstellt.

Zu den Neuerungen innerhalb der Reihe gehören neben dem weitläufigen Umland der Stadt auch Rollenspielelemente, mit denen wir CJ beispielsweise ins Fitnessstudio schicken können. Dann purzeln die Kilos, was wir im Spiel direkt auch sehen.

GTA San Andreas erschien nur zwei Jahre nach seinem Vorgänger Vice City. Zum Vergleich: Zwischen GTA 5 und seinem Nachfolger werden nach heutigem Stand mindestens 12 Jahre vergehen. San Andreas legte mit seiner riesigen Spielwelt den Grundstein für die modernen GTA-Welten und ist längst Teil der Popkultur geworden.

Halo 2

Release: 11. November 2004 | Entwickler: Bungie Studios | Plattformen: Xbox, Xbox 360/One/SeriesX/S

Halo 2 Anniversary Cinematic Launch Trailer

Der zweite Ableger der langjährigen Halo-Reihe erschien zunächst nur für die hauseigene Xbox-Konsole. 2007 folgte ein PC-Port für Windows Vista – obwohl das Spiel eigentlich auch auf der XP-Version lief.

Im Vergleich zum einflussreichen ersten Teil kann Halo 2 mit weit weniger Innovationen glänzen. Das ist kaum verwunderlich. Immerhin führte Halo: Combat Evolved die moderne Shooter-Steuerung für das Gamepad ein. Trotzdem kann Halo 2 mit einigen Verbesserungen in Sachen Storytelling, World Building und Abwechslung aufwarten. Die Kampagne des Spiels führt die Spieler an viele unterschiedliche Schauplätze und spielt auch erstmals auf der Erde.

Halo 2 zog bekanntermaßen vier weitere Spiele der Hauptreihe nach sich. Außerdem mehrere Spin Offs wie die Halo-Wars-Reihe, eine TV-Show und eine Vielzahl an Büchern.

World of Warcraft

Release: 23. November 2004 | Entwickler: Blizzard Entertainment | Plattformen: Windows, macOS

World of Warcraft Cinematic Trailer

Eines hat WoW in den 20 Jahren seiner Existenz sicher geschafft: Fast jeder Gamer hat schon einmal davon gehört, auch wenn er es nicht selbst gespielt hat.

Das MMORPG, das aus der Warcraft-Marke heraus geboren wurde, war nicht das erste Spiel seiner Art, aber wohl das bekannteste, meistdiskutierte und beliebteste.

WoW hat das MMORPG endgültig in den Mainstream gebracht – und in die Medien, wo es immer wieder als Prügelkind in der Debatte rund um das Thema Computerspielsucht dienen musste. Dabei wurden die spielerischen Qualitäten meist ignoriert.

Bis heute sind neun Erweiterungen erschienen. Pünktlich zum Jubiläum des Spiels soll 2024 die zehnte namens The War Within online gehen. Und auch WoW Classic, also die Vanilla-Version des Spiels, erfreut sich großer Beliebtheit. Nebenbei gibt es unzählige Bücher, Brettspiele, Comics, und einen Warcraft-Film. Und obwohl es über die Jahre viele Versuche gab, WoW vom Thron zu stoßen, ist es keinem Spiel so richtig gelungen.