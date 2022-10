Die 25-jährige Schauspielerin Chloë Grace Moretz wurde als Hit-Girl in der Helden-Komödie Kick-Ass bekannt. Nun ist sie unter die PC-Gamer gegangen. Besonders freut sie sich offenbar auf CoD: Warzone 2.

Um wen geht es? Die Schauspielerin Chloë Grace Moretz ist bekannt aus Filmen wie Kick-Ass und Let Me In. Sie spielte ein Killermädchen mit Nunchakus und eine uralte Vampirin, die aber für immer Kind blieb.

In einem Video für Alienware zockte Moretz Overwatch 2 und erklärte, Videospiele seien für sie als Kind eine Gelegenheit gewesen, ihre Brüder mal so richtig fertig zu machen. Wir haben auf MeinMMO schon über sie berichtet, als sie ihre Liebe zu Destiny 2 entdeckte.

Bei dem Titelbild dieses Beitrags handelt es sich um einen Screengrab aus dem Video für Alienware (via YouTube).

Nach Witcher-Darsteller Henry Cavill kann sich die „PC Master Race“ über einen weiteren prominenten Neuzugang freuen: Am 25. Oktober wandte sich die Schauspielerin Chloë Grace Moretz an „alle Gamer“ auf Twitter, um sich Ratschläge für einen geeigneten Tisch einzuholen (via Twitter).

Schauspielerin fragt Twitter, wie sie als PC-Gamerin anfangen soll

Am nächsten Tag wandte sich Moretz erneut an die Twitter-Communty. Diesmal ging es ihr um ein PC-Setup.

Dafür wollte die Schauspielerin wissen, wo sie überhaupt anfangen soll, wie sehr sie sich mit den Feinheiten beschäftigen muss und ob sie ihr Setup nach und nach anpassen könne.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Schnell erhielt die Schauspielerin hunderte von Antworten. Während einige Moretz die Freuden eines selbstgebauten PCs näherbringen wollten, empfahlen andere diverse Prebuilds.

Zahlreiche Marken boten der Schauspielerin ihre Dienste an, darunter auch Starforge System, die Firma der coolen MMO-Clique auf Twitch (via Twitter).

Am Ende entschied sich Moretz für ein Custom-Build der Firma PowerGPU, die auch schon den Minecraft-YouTuber Dream ausstattete (via PowerGPU). Die machten sich offenbar sofort an die Arbeit: Noch am selben Tag teilte Moretz ein Video ihres zukünftigen PCs mit dem Hinweis, es passiere wirklich.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Was wird das für ein PC? Im Video sind die Komponenten zu erkennen, die in dem PC für Moretz verbaut werden. Der neue PC der Schauspielerin soll offenbar mit einem i9-12900k und einer RTX 3080 in der Farbe „Weiß“ daherkommen.

Die einzelnen Komponenten könnt ihr euch hier nochmal in Ruhe anschauen:

So kommt der PC an: Zahlreiche Kommentare loben Moretz für ihre Wahl und fragen sich schon, was die Schauspielerin darauf zocken möchte. Kritik gibt es lediglich an der Wahl der GPU – die neue 4090 hätte schon drin sein müssen, so einige Twitter-Nutzer (via Twitter).

Das hat Moretz mit ihrem neuen PC vor: Die Schauspielerin outete sich bereits als Fan von Racing-Sims. Ein passendes Lenkrad-Setup hat sie schon (via Twitter).

Im Moment fiebert sie aber offenbar vor allem dem Release von Call of Duty Warzone 2 entgegen (via Twitter).

Zusätzlich zu ihrem neuen PC erhielt Moretz auch bereits ein Care-Paket von Logitech. Es dauert also wohl nicht mehr lange, bis die Schauspielerin richtig loslegen kann. Einige Fans hoffen wohl schon auf Gaming-Streams, dazu hat Moretz bislang allerdings nichts gesagt.

Lässt der PC für Chloë Grace Moretz euer Gaming-Herz höher schlagen oder seht ihr Verbesserungsbedarf? Freut ihr euch ebenfalls auf Wazone 2? Was würdet ihr als Erstes auf dem brandneuen Setup zocken? Lasst uns gerne einen Kommentar da.

Generell gilt: Vorsicht bei Pre-Builds:

Twitch-Streamer ist beunruhigt, als der absolute Tech-Experte den PC auseinandernimmt, den er für 3.300 Euro verkauft