YouTuber kauft fertigen Gaming-PC für 5.000 Euro – Doch der macht ihm jede Menge Ärger

In Pokémon GO könnt ihr gegen Team GO Rocket kämpfen. Wir zeigen euch, wie ihr das Rocket-Radar sammeln könnt und die Rocket-Bosse findet.

Pokémon GO: Rocket Bosse finden – So könnt ihr das Rocket Radar sammeln und sie aufspüren

Ashes of Creation: Das Wichtigste zu dem MMORPG in 49 Sekunden

New World zeigt in großartigem Trailer neue Waffe, auf die viele seit einem Jahr gewartet haben

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wie reagiert der YouTuber? Der ist ziemlich enttäuscht und vor allem auch überrascht. Denn die letzten beiden Komplettsysteme, die das Team von Skytech getestet hatten, sollen ziemlich gut gewesen sein und haben sogar eine Empfehlung von Gamers Nexus bekommen. Deswegen ist Steve Burke auch so überrascht, dass dieses System dieses Mal so schlecht ist.

Was gibt es alles für Probleme? Doch viel Freude hat das Team um Steve nicht mit dem System. Bereits beim ersten Blick fallen dem YouTuber Beschädigungen an der Außenseite des Gehäuses auf und auch im Inneren ist etwa der CPU-Kühler verbogen.

Insert

You are going to send email to