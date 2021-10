YouTuber testet den weltweit größten Gaming-PC-Lüfter mit RGB

Der Tech-Channel „Gamers Nexus“ testet unterschiedliche Hardware für Gamer. Dieses Mal hat der YouTuber einen riesigen Lüfter getestet. Dabei war das zu Beginn nur als Scherz gedacht und es geht auch nicht alles glatt im Test.

Darum geht‘s: Die meisten von uns haben vermutlich sicher einen Lüfter in ihrem Gaming-PC verbaut. Denn diese Lüfter sorgen dafür, dass die Luft im Inneren des Gehäuses getauscht wird. Das ist vor allem wichtig, wenn ihr etwa im Sommer euren PC kühl halten wollt. Im Schnitt sind die meisten Gehäuselüfter zwischen 120 und 140 mm groß und lassen sich dadurch in so ziemlich jedes Standard-Gehäuse verbauen.

Nun hat der Tech-Channel „Gamers Nexus“ auf YouTube einen Computerlüfter getestet, doch der ist riesig und fast so groß wie ein Gaming-PC. Offiziell hatte es sich dabei wohl um einen Scherz des Herstellers Corsair gehandelt, doch „Gamers Nexus“ wollte den Lüfter unbedingt testen.

Doch beim Test mit dem Lüfter geht nicht alles glatt und der Channel erklärte, welche Probleme es beim Testen gegeben hatte.

Der Lüfter ist so riesig, dass man diesen anstatt der Seitenverkleidung montieren muss.

Der weltweit größte Computer-Lüfter ist 4-mal so groß wie ein normaler Lüfter

Corsair liefert neben dem Lüfter auch das passende Zubehör wie Kabel und Schrauben mit. Die Schrauben, um den Lüfter zu befestigen, sind so groß wie die Finger des Testers und passen nicht wirklich in ein normales Gaming-Gehäuse. Daher muss der Tester den Lüfter schließlich anstatt der Seitenblende des Computers montieren.

So bleibt aber auch ein Blick auf die verbaute Hardware verwehrt. Solltet ihr euch daher den Kauf eines solchen Lüfters überlegen, braucht ihr zumindest keine weitere RGB-Beleuchtung im PC zu verbauen.

Das sind die Probleme: Im Test geht zuerst nicht alles glatt. Denn der Lüfter machte komische Geräusche. Man hatte daher Corsair gefragt, ob man das Teil für 30 Minuten für thermische Tests laufen lassen könnte oder ob es Probleme geben werde. Corsair hatte die Probleme verneint und hatte gesagt, dass der Test okay sei. Nach 10 Minuten stoppte jedoch bereits der Lüfter und es roch nach verbrannter Elektronik.

Wie löste man das Problem? Ein Techniker zerlegte den Lüfter und fand schnell die Ursache: Die Zahnräder im Inneren laufen nicht perfekt ineinander und haben einen hohen Reibungswiderstand. Dadurch muss der Motor stärker arbeiten und überhitzt viel zu schnell. Corsair müsste insgesamt einen kräftigeren Motor verbauen, um diese Probleme in Zukunft zu vermeiden.

Nach dem Zerlegen verbaute der Techniker ein baugleiches Modell wieder in den Lüfter und das Gerät funktionierte wieder. Anschließend führte man erneut einen Test durch. Einen zweiten Test wollte man jedoch nicht durchführen, da man das Risiko vor erneuten Beschädigungen scheute.

Im Test zeigt der Riesen-Lüfter gute Temperaturwerte

So hat man getestet: „Gamers Nexus“ hat den Lüfter mit dem MSI Sakira 500X getestet. Laut YouTuber besitze das Gehäuse eines der schlechtesten Gehäuse-Designs, die er je gesehen habe. Aus diesem Grund wolle er den neuen Lüfter daran testen.

Darum solltet ihr beim PC-Bau nicht das Gehäuse übersehen

Das ist das Testergebnis: Im Test verbessern sich die Temperaturen im Gehäuse spürbar.

Das geschlossene Gehäuse hat ohne Lüfter eine Innentemperatur von 67,8 Grad Celsius

Mit aktiviertem Lüfter sinken die Temperaturen auf 48,2 Grad Celsius, was eine deutliche Verbesserung zum Standard darstellt.

Auch die Temperaturen des Chipsatzes des Mainboards sinken um rund 10 Grad Celsius, was ebenfalls eine gute Verbesserung darstellt.

Was denkt ihr? Haltet ihr den Riesenlüfter für einen gelungenen Scherz von Corsair oder würdet ihr so einen Lüfter auch in eurem eigenen Gaming-PC verbauen? Erzählt es uns in den Kommentaren!

Einen Computer kühl zu halten, dafür braucht es übrigens keinen einzigen Lüfter. Das hat ein YouTuber gezeigt, denn er hat einen faszinierenden PC mit einer Lüftung gebaut, die wie eine Lunge funktioniert. Lüfter verbaut er nicht, dafür ist der Computer ziemlich groß geworden:

