Imane „Pokimane“ Anys (26) ist eine der größten Streamerinnen auf Twitch. Sie ist so erfolgreich, dass sie es sich jetzt leisten konnte, ihren Eltern ein besonderes Geschenk zu machen: ihren Ruhestand zu finanzieren. Das rief jedoch allerhand Kritiker auf den Plan, gegen die sich die Streamerin jetzt wehrte.

Wer ist Pokimane? Pokimane gehört zu den wenigen Frauen an der Spitze von Twitch. Seit sie 2013 mit dem Streamen begann, sammelte sie über 9 Millionen Follower auf der Plattform. Mehr als 20.000 Menschen sahen ihr im vergangenen Jahr durchschnittlich zu (via sullygnome).

Seit einer Auszeit im Juli 2022 ist es allerdings etwas ruhiger um die 26-Jährige. Bei ihrer Rückkehr im September kündigte Pokimane an, in Zukunft weniger streamen und sich mehr auf andere Projekte konzentrieren zu wollen.

Wenn Pokimane derzeit auf Sendung ist, zeigt sie gerne Blizzards neuen Shooter Overwatch 2.

Geschenk für die Eltern löst Gemecker aus

Was war das jetzt für ein Geschenk? Am 30. Oktober verkündete Pokimane via Twitter auf ihrem offiziellen Account, sie habe für den Ruhestand ihrer Eltern bezahlt. Für die Streamerin ist es offenbar ganz besonders wichtig, etwas für ihre Eltern tun zu können.

Als Immigrantin habe sie sich immer in der Schuld ihrer Eltern gefühlt, so die 26-Jährige. Nun mache sie nichts glücklicher, als ihnen etwas zurückgeben zu können.

Warum gab es Kritik? In den mehr als 3.000 Kommentaren, die der Tweet bereits erhielt (Stand: 31. Oktober) wurde viel Bewunderung für Pokimane geäußert (via Twitter). Doch der Post rief auch zahlreiche Kritiker auf den Plan.

Einige Zuschauer hatten offenbar das Gefühl, über ihre Spenden und Abonnements für die Eltern der Streamerin aufgekommen zu sein, was ihnen nicht zu passen schien (via Twitter).

Andere sahen in dem öffentlichen Post ein Zeichen dafür, dass es Pokimane mehr um Aufmerksamkeit und Anerkennung gehe, als darum, etwas für ihre Eltern zu tun

I hope they wanted to work for the X amount of years you were already a multi millionaire lol. Maybe the thought only just came around to make you feel good about yourself 🤷 — Naf 🐛 (@nafz_tv) October 31, 2022

Wie reagierte Pokimane auf die Kritik? Die Streamerin nahm sich die Zeit, sowohl auf einige positive als auch negative Kommentare zu antworten. So erklärte sie, dass ihre Fans absolut dazu beigetragen hätten, das Geschenk möglich zu machen.

Über Spenden sei es allerdings nicht finanziert worden, die würden nämlich weniger als 5 % ihres gesamten Einkommens bisher ausmachen (via Twitter).

Ist die Sache damit erledigt? Nein, denn es gab noch mehr Kritik. Pokimane wuchs im französischen Teil von Kanada auf und lebt mittlerweile in Kalifornien. Manchen schien daher ihre Verwendung des Begriffs „Immigrantin“ zu missfallen.

Und dann gab es noch diejenigen, die wohl nicht verstanden, warum das Geschenk für die Streamerin eine große Sache war. Ihnen sei das schließlich komplett egal (via Twitter). Diesen beiden Gruppen von Kritikern widmete Pokimane einen eigenen Post.

Pokimane klärt „ignorante“ Kritiker auf

Was war das für ein Post? In einem Tweet auf ihrem persönlichen Account erklärte Pokimane, sie habe so viele „ignorante Kommentare“ erhalten, dass sie jetzt etwas für deren Bildung tun wollte.

Sie sei nämlich nicht in Kanada geboren worden, sondern im afrikanischen Staat Marokko. Pokimanes Eltern seien aber nach Kanada ausgewandert, als sie 4 war. Dafür hätten sie Freunde und Verwandte zurücklassen müssen.

Ich bin mit dem schmerzlichen Bewusstsein aufgewachsen, wie sehr sie ihre Eltern, Geschwister, Freunde in Marokko vermissen. Pokimane

Pokimane betont jedoch, dass ihre Eltern immer froh gewesen seien, ihr und ihrem Bruder durch diese Opfer ein besseres Leben ermöglichen zu können.

Dafür ist ihnen die 26-Jährige offenbar sehr dankbar. Denn wäre sie nicht in Kanada aufgewachsen, hätte sie nicht den Zugang zu Internet und Ausrüstung gehabt, der es ihr überhaupt ermöglicht hätte, Content Creator zu werden, so Pokimane.

Umso schöner muss es für die Streamerin sein, ihren Eltern jetzt mit der Karriere, die sie ihr ermöglicht haben, einen gemütlichen Lebensabend finanzieren zu können.

Warum ist das für Pokimane so wichtig? Die Streamerin erklärte, sie hätte den zweiten Tweet nicht verfasst, weil sie das Gefühl hätte, sich rechtfertigen zu müssen. Vielmehr habe sie den Wunsch, andere aufzuklären, da sie nicht sehr oft über das Thema spreche.

Auch wenn es für einige Zuschauer vielleicht weniger präsent ist, war ihr Migrationshintergrund immer ein wichtiger Teil von Pokimane. In einem Interview mit dem Technik-Magazin Wired erklärte die Streamerin, als Kind von Einwanderern habe sie sich immer dafür verantwortlich gefühlt, Erfolg in den Augen ihrer Eltern zu haben (via Wired).

Dieses Ziel dürfte sie jetzt mehr als erreicht haben.

Bei aller Kritik erhielt Pokimane allerdings auch zahlreiche positive Kommentare. Andere Content Creator konnten den Wunsch gut nachvollziehen, den Eltern etwas zurück geben zu wollen.

Wie sieht das bei euch aus? Würdet ihr auch gerne etwas Vergleichbares für eure Eltern tun oder seid sogar dabei? Könnt ihr die Kritik nachvollziehen?

