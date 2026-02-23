Bridgerton: Die 10 wichtigsten Unterschiede zwischen Buch und Serie, die Staffel 4 Teil 1 verändern

Der erste Teil der neuen Bridgerton-Staffel ist erschienen. Wir erklären euch die 10 wichtigsten Unterschiede zur Buchvorlage.

Was ist Bridgerton? Die Netflix-Serie Bridgerton spielt in London des 19. Jahrhunderts. Die acht Geschwister der Familie begeben sich auf die Suche nach Liebe und müssen in der High Society bestehen – stets umgeben von Klatsch, Drama und Intrigen.

Aktuell befinden wir uns in der Staffel 4. Die erste Hälfte der Staffel gibt es bereits auf Netflix zu sehen:

Teil 1 (Folge 1-4) erschien am 29. Januar 2026

Teil 2 (Folge 5-8) erscheint am 26. Februar 2026

Wonach wurde das Ranking erstellt? In der folgenden Liste wollen wir uns 10 Dinge anschauen, die in der Buchvorlage anders sind als in der Serie. Dabei haben wir die Unterschiede grob nach Wichtigkeit gerankt. Welche Änderung hatte den größten Einfluss auf die Geschichte?

Spoilerwarnung: Die Liste enthält Spoiler zu Staffel 4 Teil 1, also den ersten vier Folgen.

Platz 10: Violet muss ausziehen

Was passiert in der Serie? Neben den Bridgertons selbst ist auch das ikonische Haus der Familie ein fester Bestandteil der Serie. Auch wenn wir zwischendurch andere Schauplätze besuchen und einige Familienmitglieder ausziehen oder langfristig außer Haus sind, bleibt es gefühlt das Zentrum der Familie. Das liegt natürlich vor allem daran, dass Mama Bridgerton weiterhin dort wohnt und sich um die noch unverheirateten Kinder kümmert.

Was passiert im Buch? Im Buch erfahren wir, dass sich die Wohnverhältnisse etwas verändert haben. Nach dem Maskenball zieht Violet aus, um das Haus für Anthony und Kate frei zu machen, die ab diesem Zeitpunkt mit ihren zwei Kindern Edmund und Miles im Bridgerton-Haus leben.

Das ergibt natürlich Sinn, da Anthony als ältester Sohn das Haus erbt. In der Serie wollte man aber vermutlich den gewohnten Schauplatz beibehalten, und hat das junge Ehepaar daher auf eine Reise nach Indien geschickt.