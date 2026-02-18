Netflix macht einen auf Game of Thrones und deutet einen Tod in Bridgerton an – Aber wen könnte es treffen?

Für Bridgerton-Fans heißt es nur noch knapp eine Woche warten, dann gibt es die zweite Hälfte der Episoden von Staffel 4. Mit dem Trailer deutet Netflix nun aber einen Tod an und macht die Fans nervös, wie die Zuschauer von Game of Thrones. Doch wen könnte es treffen?

Warum sollte jemand sterben? Wie bei jeder Serie und jedem Film mit einer enthusiastischen Fanbase haben sich die Zuschauer von Bridgerton den neuesten Trailer genau angesehen. Dabei ist aufgefallen, dass ausgerechnet Violet Bridgerton in einer Szene schwarze Trauerkleidung trägt.

Tatsächlich wurde schon lange vor dem Start der zweiten Staffel spekuliert, ob der ein oder andere Charakter Season 4 überleben wird – aus den verschiedensten Gründen. Einige Charaktere sterben in den nächsten Büchern, was für deren Plot wichtig ist. Andere stehen auf der Todesliste, weil ihre realen Vorbilder zur Zeit der aktuellen Staffel sterben, nämlich während der Jahre 1817 und 1818.

Wir haben die fünf Charaktere rausgesucht, die aus unserer Sicht am ehesten dran sein könnten.

Ein Tod in Bridgerton? Das sind die möglichen Kandidaten

John Stirling

Vermutlich steht der arme John Stirling bei den meisten oben auf der Bingo-Karte: Er ist der Ehemann von Francesca Bridgerton. Die beiden haben erst in Staffel drei geehelicht und sind zum Zeitpunkt der vierten gerade einmal ein knappes Jahr verheiratet.

Im bisherigen Plot von Staffel vier haben die beiden damit zu kämpfen, dass sie trotz einem Jahr Ehe voller Intimitäten noch nicht Schwanger sind. Vor allem Francesca macht sich Sorgen, sie könnte etwas falsch machen.

Warum könnte er sterben? John sieht jung aus und macht einen gesunden Eindruck. Tatsächlich steht sein Tod nach nur wenigen Jahren der Ehe am Anfang von Francescas Buch, Bridgerton – Ein hinreißend verruchter Gentleman . Entsprechend muss John vor Francescas Staffel leider das zeitliche Segnen.

Sollte es tatsächlich John treffen, könnte das daraufhin deuten, dass Staffel fünf sich Francescas Geschichte widmet.

König George der Dritte

König George III. ist zur Zeit von Bridgerton bereits ein alter Mann. Wie in Staffel zwei der Hauptserie und dem Prequel Queen Charlotte: Eine Bridgerton-Geschichte gezeigt, leidet er an einer Geisteskrankheit. Diese können die Ärzte des 19. Jahrhunderts nicht heilen oder effektiv behandeln. Dennoch haben er und die Königin eine innige, liebevolle Beziehung zueinander.

Da er aufgrund seines Alters und (zumindest in der Realität) einer schweren Stoffwechselkrankheit nicht mehr selbst regieren kann, übernimmt dies sein Sohn als Regent. Daher kommt auch der Name der Zeitperiode: Regency.

Warum könnte er sterben? Da er in der Realität erst 1820 stirbt, hat König George zur Zeit von Staffel vier eigentlich noch ein paar Jahre vor sich. Allerdings sorgt sich Königin Charlotte sichtlich um ihn, was auf eine Off-Screen-Verschlechterung seines Zustandes hindeutet. Der Tod des Königs würde entsprechend ganz Großbritannien in Trauer versetzen.

Königin Charlotte

Die extravagante und hochverehrte Königin von Bridgerton könnte ebenfalls die Person sein, die stirbt. Sie macht sich noch zu Beginn der vierten Staffel Große Sorgen darum, ihr Mann könnte vor ihr versterben. Damit überzeugt sie Lady Danbury, an ihrer Seite zu bleiben.

Warum könnte sie sterben? Tatsächlich verstirbt das reale Vorbild von Königin Charlotte im November 1818. Ihr Mann überlebt sie entsprechend. Da Staffel vier zumindest teilweise in ihrem Todesjahr spielt, ist sie eine valide Kandidatin. Dagegen spricht wiederum, dass es Setfotos von Königin Charlotte gibt, in denen sie selbst ein schwarzes Trauergewand trägt.

Lady Danbury

Die werte Lady Agatha Danbury scheint ihre Finger in den Affairen fast aller Mitglieder des Tons zu haben. Sie ist eine gute Freundin von Lady Violet Bridgerton, der Mutter der zu verheiratenden Kinder, und eine stete Präsenz an der Seite von Königin Charlotte.

In Staffel vier hofft sie aber, aus dem Dienst der Königin ausscheiden zu dürfen: Agatha möchte ihre Kinder und Enkelkinder in Übersee besuchen. Charlotte sieht das aber auf keinen Fall ein. Das setzt ihre Freundschaft unter Strom.

Warum könnte sie sterben? Lady Danbury ist weder krank, noch ist sie nach einer realen Figur mit bekanntem Todesdatum modelliert und sie stirbt auch (noch) nicht in den Büchern. Allerdings sehnt sie sich im hohen Alter noch einmal ihre Kinder und Enkelkinder zu sehen. Dafür bittet sie sogar die Königin um die Entlassung aus dem Dienst. Zudem bringt sie in Staffel vier eine Nachfolgerin in Stellung: Alice Mondrich.

Eventuell soll ihr Charakter aber wirklich nur für ein bis zwei Serienjahre rausgenommen werden, durch eine Reise zum Beispiel. In den Büchern wird Lady Danbury im Buch von Hyacinth noch einmal richtig wichtig, dem jüngsten Bridgerton-Kind.

Die Queen und Lady Danbury – Ein absolutes Dream-Team

Marina

Marina ist ein Charakter aus Staffel eins von Bridgerton und kam nur kurz in Staffel zwei vor. Ihr Dilemma ist, dass sie von einem jungen Soldaten schwanger ist. Das versteckt sie und versucht mithilfe der Featheringtons sich einen Ehemann zu angeln. Das durchkreuzt jedoch Lady Whistledown aka Penelope Featherington: Marina hat das Auge von Colin Bridgerton auf sich gezogen – in den ist Penelope aber verliebt.

Schlussendlich findet Daphne den Bruder des im Krieg verstorbenen Soldaten, Sir Philipp Crane. Diesen heiratet Marina und zieht mit ihm aufs Land. Dort bringt sie ihre Zwillinge zur Welt.

Warum könnte sie sterben? Marina hat kein konkretes Vorbild in den Büchern. Sie ist aber vermutlich der Ersatz für die Ehefrau von Philipp, der wiederum der Love-Interest von Eloise Bridgerton ist. Damit die Liebesgeschichte von Eloise starten kann, muss Marina leider sterben: Eloise schickt Philipp einen Brief anlässlich des Todes seiner Frau und die beiden werden Brieffreunde – was zu ihrer Romanze führt.

Bis zum Release der neuen Folgen werden wir aber weiterhin nur spekulieren können, wen es erwischt. Vermutlich sind aber die Tode von John oder Marina am wahrscheinlichsten, da sie direkt den Plot der nächsten Staffeln einleiten würden.

In Game of Thrones wiederum sterben die meisten Charaktere eher unvermittelt und überraschend. Zuletzt geschehen in A Knight of the Seven Kingdoms. In der Hauptserie gibt es allerdings einen Charakter, der seit über 120 Jahren die Geschicke der Welt verfolgt und speziell das von Bran beeinflusst.