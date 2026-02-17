Ein Targaryen-Bastard wurde schon über 50 Jahre vor Game of Thrones zur Mauer geschickt, erreichte den höchsten Rang, verschwand für immer

In der Welt von Game of Thrones gibt es viele wichtige Figuren, die im Hintergrund agieren. Ein Charakter, der bereits zur Zeit von Ei und Duncan lebt, plagt auch Jahre später noch einen Charakter in Westeros.

Achtung: Im folgenden Artikel gibt es Spoiler zu Game of Thrones, House of the Dragon und A Knight of the Seven Kingdoms. Außerdem werden Ereignisse aus den Büchern erwähnt.

Um welchen Charakter geht es? Zwar war er in A Knight of the Seven Kingdoms noch nicht zu sehen, doch Brynden Rivers wurde bereits im Jahr 175 nach Aegons Eroberung (AC) geboren. Das ist 25 Jahre vor der Geburt von Egg.

Brynden wurde als Bastard, also als uneheliches Kind, des damaligen Königs Aegon IV. Targaryen und seiner Affäre Melissa Blackwood geboren. Obwohl er der Sohn des amtierenden Königs war, konnte er zunächst kein gutes Leben führen. Wie man es bei Jon Schnee in Game of Thrones sieht, hat man es als Bastard-Sohn nicht leicht.

Neun Jahre später aber, wurde er von seinem Vater an seinem Totenbett legitimiert. Das heißt, er wurde anerkannt und konnte damit auch Privilegien seiner Verwandtschaft genießen. Damit begann auch sein Einfluss auf die Targaryens und die Welt von Westeros.

Der Aufstieg zur Hand der Könige

Wie verlief das Leben von Brynden Rivers? Im Jahr 196 AC kam es zur ersten Blackfyre-Rebellion. Das war ein Bürgerkrieg, den Daemon I. Blackfyre, ein weiterer Bastard von Aegon IV., ausgelöst hat. Er wollte den Eisernen Thron, der mittlerweile von Daeron II. Targaryen bestiegen wurde.

Brynden stellte sich auf die Seite des Königs, kämpfte sogar mit eigenen Bogenschützen, den Rabenzähnen. Dabei starben Aegon und Aemon (die ältesten Söhne von Daemon) und Daemon selbst.

Obwohl viele Rebellen flohen, kam es zu einem Kampf zwischen Brynden und seinem Halbbruder Aegor (auch einem Sohn von Daemon). Bryden verlor ein Auge, aber Aegor floh zusammen mit seiner Mutter und anderen Brüdern.

Daeron II. starb später und nachdem Aerys I. Targaryen zum König wurde, wurde Brynden zur Hand des Königs und zum Meister der Flüsterer, des Spionagenetzwerkes, ernannt. Damit entschied sich Aerys gegen seine beiden Söhne Maekar und Baelor.

Seine Informanten wurden für Bryden zu einem wichtigen Werkzeug. Bei der 2. Blackfyre-Rebellion auf einem Turnier wusste er beispielsweise vorab Bescheid. Mit einer großen Armee ging er dorthin.

Daemon II., der sich diesmal den Thron holen wollte, konnte aber kaum jemanden beim Turnier für die Rebellion gewinnen. Er forderte Brynden zu einem Duell heraus, doch das war ihm völlig egal – er nahm Daemon II. fest und exekutierte die anderen Rebellen.

Brynden war als Hand ein recht harter Geselle. Mit den Rebellen, die übrig blieben, ging er skrupellos vor, und seinen Halbbruder Aegor Rivers wollte er nach der 3. Blackfyre-Rebellion töten lassen. Aerys I. schickte ihn aber lieber zur Nachtwache, doch Aegor floh.

Bryden hat es übertrieben, landet bei der Nachtwache

Wie landete Brynden bei der Nachtwache? Nachdem Aerys I. im Jahr 221 AC gestorben war, übernahm sein jüngster Sohn Maekar I. den Thron. Auch für ihn übernahm Brynden die Rolle als Hand. Als jedoch Maekar 12 Jahre später starb, wurde der große Rat zusammengerufen. Sie entschieden sich dazu, Aegon V. Targaryen zum König zu ernennen.

Aenys Blackfyre, ein weiterer Sohn von Daemon I., wollte auch am Rat teilnehmen. Doch obwohl Brynden ihm Sicherheit versprochen hatte, nahm er ihn gefangen und er wurde geköpft.

So ein Verhalten passte dem neuen König Aegon V. aber gar nicht. Er nahm ihn gefangen. Brynden, der laut eigener Aussage nur das Beste für das Königreich getan hat, bekam ein Angebot: Er konnte statt des Todes die Nachtwache wählen.

Nach nur 6 Jahren war Brynden so beliebt, dass er zum Lordkommandanten, zum Chef auf der Mauer, gewählt wurde.

Den Posten hielt er auch für 13 Jahre, bis er im Jahr 252 AC bei einer Erkundung hinter der Mauer verschwand. In Game of Thrones aber erfahren wir, dass er noch immer nicht tot ist.

Bran Stark und Brynden Rivers

Was ist mit Brynden passiert? In Game of Thrones wird Bran während und nach seines Komas von einem dreiäugigen Raben geplagt. Später erfährt man, dass ein Mann hinter der Mauer lebt, der in einem Baum verwurzelt ist. Dieser Mann lehrt Bran das Grünsehen.

Es wird stark impliziert, dass der Mann im Baum Brynden Rivers ist. Als Bran ihn trifft, sagt er zu ihm: Er habe alles beobachtet mit 1000 und einem Auge. Das könnte auf sein Auge anspielen, das er im Kampf gegen Aegor verlor. Im Roman gibt es auch noch ein Gedicht zu ihm, dort steht: Wie viele Augen hat Lord Bloodraven? Tausend Augen und eines (Quelle: A Wiki of Ice and Fire).

Die 2. Staffel von House of the Dragon geht sogar noch weiter. In der letzten Folge der Staffel hat Daemon eine Vision. Zum einen sieht er Daenerys mit ihren Drachen, aber auch einen weißhaarigen Mann in einem Baum. Dieser hat ein rotes Mal am Gesicht, an dem ein Rabe vorbeifliegt.

Das ist ziemlich wahrscheinlich Brynden Rivers. Sein Titel Lord Bloodraven stammt von einem roten Geburtsmal, das einem Raben ähnelt.

Doch selbst wenn der Mann im Baum Brynden ist, heißt das noch nicht, dass er auch der dreiäugige Rabe ist. Das könnte nochmal eine andere Entität sein. Bisher ist das aber unklar.