Eine Kreatur aus Fallout basiert auf einem Mythos der echten Welt, ist noch schrecklicher als Ghule und Supermutanten

Ghule, Supermutanten und Todeskrallen. Im Ödland von Fallout gibt es viele Gefahren und Monster, die die zerstörte Welt heimsuchen. Eines davon ist eine besondere Kreatur, die auch in unserer Welt als Mythos existiert.

Um welche Kreatur geht es? In den Spielen und der Serie zu Fallout gibt es ikonische Kreaturen. Ghule oder Todeskrallen gibt es scheinbar überall im Ödland. Doch die verschiedenen Regionen der USA haben auch verschiedene Monster, die man meist nur dort antrifft.

Eine dieser Kreaturen ist der Wendigo, den ihr in den Apalachen, im Osten der USA, im Spiel Fallout 76 bekämpfen könnt. Auch wenn sie wie noch schlimmere Ghule aussehen, steckt hinter ihnen ein schrecklicher Hintergrund.

Ein böser Raider, der sogar von seiner Gruppe ausgestoßen wurde

Was sind die Wendigos in Fallout 76? In den Appalachen gibt es 5 Raider-Gangs. Eine davon waren die Gourmands, die von Morris Stevens angeführt wurden. Sie waren nicht nur brutale Plünderer, sie waren sogar Kannibalen, die Reisende überwältigt haben.

Als das Essen der Gruppe knapp wurde, brach Stevens die wichtigste Regel der Gruppe: Man soll sich nicht gegenseitig essen. Sein Drang war aber so groß, dass er mit seiner Frau zusammen Gregory, einen der Raider, tötete und ihn aß.

Die Leiche wurde aber entdeckt und die beiden aus der Raider-Gruppe verbannt. Beide flüchteten in eine Höhle. Ein Brief im alten Versteck der Gourmands deutet aber an, dass sie weiterhin alte Mitglieder entführt haben. Stevens und seine Frau wurden immer wahnsinniger (Quelle: Oxhorn auf YouTube).

Das ging so weit, dass er seine eigene Frau getötet und gegessen hat. Danach verwandelte er sich in einen Wendigo, de sogenannten Prognitor Wendigo , der danach die Region heimsuchte und seine alte Gang tötete.

Nur über die wenigsten Wendigos ist bekannt, wer sie einmal waren. Zwar gibt es mit Earle Williams noch einen Fall, es ist aber unbekannt, was die Verwandlung zum Wendigo in Fallout wirklich auslöst. Schon 2 Tage nach dem Fall der Bomben berichtete die Forscherin Beverly Solomon von einer Wendigo-Sichtung.

Es könnte zwar die Strahlung der Bomben in Kombination mit dem Kannibalismus sein, das wurde aber nie wirklich bestätigt. Somit könnte es sich bei Wendigos auch um eine Ghul-Variante handeln, das ist aber nur Spekulation. Der Wendigo basiert auf einem echten Mythos aus unserer Welt, und das merkt man an den Parallelen.

Wendigos als Mythos in unserer Welt

Wie werden Wendigos in Legenden beschrieben? Der Mythos des Wendigos stammt ursprünglich aus der Folklore von Native Americans, insbesondere den Gruppen der Algonquin, die zum Volk der Anishinaabe gehören, die aus dem Nordosten der USA und aus Kanada stammen.

Der Wendigo wird oft als Winterkreatur dargestellt und ist ein Monster, in das sich ein Mensch, der zum Kannibalen wurde, verwandelt. Ein Wendigo wird gerne aber auch als böser Geist beschrieben, der Menschen befällt. Die Interpretation des Mythos variiert dabei je nach Erzählung eines Stammes der Native Americans.

Der Wendigo ist nicht einfach nur ein Monster, er symbolisiert, was passiert, wenn die Menschlichkeit ablegt wird. Ein Mensch, der zum Wendigo wird, ergibt sich seinem Hunger und seiner Gier, er agiert selbstsüchtig. Deshalb wird er auch mit dem Winter assoziiert, der für schwierige Verhältnisse bei der Nahrung sorgen kann, weshalb zu der Zeit auch die Einheit untereinander wichtig ist.

Das passt auch zur Beschreibung des Wendigos in Fallout, nur dass hier die hohe Strahlung noch eine Komponente spielen könnte.

Der Wendigo ist wie viele Mythen ein beliebtes Element in der Popkultur. So gibt es Wendigos in Filmen und Serien wie Supernatural oder Antlers, aber auch in Spielen wie Until Dawn oder Dusk.

Fallout lässt sich für seine vielen Monster von etlichen Dingen inspirieren. Seien es der Zombie-Mythos, Mutanten oder auch mal mythologische Kreaturen, die ganz anders aussehen, als man sie sich vorstellt: Eine Kreatur aus Fallout ist die Perversion eines mythologischen Wesens, erledigt selbst Supermutanten