Die 10 besten Kämpfe in den Marvel-Filmen, die man niemals vergessen wird

Die 10 besten Kämpfe in den Marvel-Filmen, die man niemals vergessen wird

Das Marvel Cinematic Universe hat nicht nur viele Filme und Serien. In den Geschichten der Superhelden wird auch viel gekämpft. MeinMMO stellt euch die 10 besten in einem Ranking vor.

Wie wurde diese Liste erstellt? Auf dieser Liste stellen wir euch die 10 besten Kämpfe vor, die man in den verschiedenen Filmen sehen kann. Dabei gehen wir nicht nur auf die Relevanz der Story ein, sondern auch auf die Choreografie.

Das Ranking basiert auf der persönlichen Meinung des Autors und ist subjektiv. Wenn euer liebster Kampf nicht dabei ist, schreibt ihn uns gerne in die Kommentare.

Achtung: Es kommt in der folgenden Liste zu Spoilern zu den jeweiligen Filmen im MCU.

Honorable Mentions

  • Thor gegen Hulk (Film: Thor: Tag der Entscheidung)
  • Thanos gegen Doctor Strange (Film: Avengers: Infinity War)
  • Yondu gegen die Ravenger (Film: Guardians of the Galaxy Vol. 2)
  • Deadpool gegen Wolverine (Film: Deadpool & Wolverine)
  • Iron Man gegen Terroristen (Film: Iron Man)
  • Spider-Man gegen Doctor Strange (Film: Spider-Man: No Way Home)
  • Black Panther gegen Killmoner (Film: Black Panther)

10. Hulk gegen den Hulkbuster (Tony Stark)

In Avengers: Age of Ultron müssen sich die Helden einem selbsterbauten Problem stellen
  • Film: Avengers: Age of Ultron (2015)

Age of Ultron war ein ziemlich zerstörerischer Film. Es gab viele Kämpfe, und der wohl beeindruckendste ist der zwischen Iron Man im Hulkbuster-Anzug und dem durch Scarlet Witch verrückt gewordenen Hulk. Der Kampf ist schön wuchtig und dem Hulk wirklich würdig.

Die beiden kloppen sich durch die ganze Stadt Johannesburg. Mechs sind immer gut und das zeigt die Technik von Tony ziemlich gut. Er wehrt sich solide gegen die scheinbar unendliche Power des Hulks und schafft es am Ende, ihn wieder zur Vernunft zu bringen.

Ob er ihn wirklich besiegt hätte, sei mal dahingestellt, aber immerhin gibt es in Infinity War noch einen coolen Moment mit dem Anzug.

Nach 63 Jahren ist Bruce Banner in Marvel nicht mehr der Hulk, und sein Nachfolger ist noch schrecklicher, als ihr es euch vorstellen könnt
von Niko Hernes
