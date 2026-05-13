Ihr könnt echte Schätze im Wert von 430.000 € finden, wenn ihr bei einer Schatzsuche zu AC Black Flag eure Piraten-Skills beweist

Bei einer Schatzsuche zu Assassin’s Creed Black Flag könnt ihr 430.000 € finden – aber das ist mit viel Anstrengung verbunden.

Was hat es mit den Schätzen auf sich? Ubisoft veranstaltet im Rahmen von „Assassin’s Creed Black Flag Resynced“, dem Rework des beliebten Piratenspiels, eine Schatzsuche im realen Leben. Diese Schatzsuche hört auf den Titel „Gold & Crystal“ und wurde von dem Entwicklerstudio zusammen mit „Unsolved Hunts“ ins Leben gerufen.

Teilnehmer der Schnitzeljagd haben die Chance, einen Schatz im Wert von 500.000 US-Dollar (knapp 430.000 Euro) zu gewinnen. Dieser besteht aus 1.000 Goldmünzen für etwa 300.000 € sowie einem aus Bergkristall handgefertigten Totenkopf (mit einem Opal auf der Stirn) für ca. 130.000 €.

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So nehmt ihr an der Schatzsuche teil: Um an der Schatzsuche von Ubisoft und Unsolved Hunts teilzunehmen, müsst ihr volljährig sein und auf der Website goldandcrystal.eu eine Zugangsbox kaufen.

Das günstigste Paket heißt „Schiffsjunge“ und kostet 34,99 €. Es beinhaltet ausschließlich die digitale Schatzsuche. Für 49,99 € bekommt ihr die Matrosen-Box, die obendrein eine physische Version inklusive Karten, Flaschenpost (Flasche und Briefe) und einer Ermittlungsakte enthält.

Das Spiel „Assassin’s Creed Black Flag Resynced“ ist für die Teilnahme an der Schatzsuche nicht nötig. Außerdem bekommt ihr keinen Zugang zur Schatzsuche, wenn ihr das Spiel kauft.

Wie läuft die Schatzsuche ab? Mit dem Kauf des Zugangs zu der Schatzsuche erhalten teilnehmende Spieler 15 verschiedene Rätsel, die immer schwieriger werden, sowie verschiedene Ressourcen wie „MyMas“ und „Dcode“ zum Lüften der Geheimnisse. Wie genau die Rätsel aussehen und was ihr tun müsst, ist noch nicht bekannt.

Habt ihr alle 15 Rätsel gelöst, müsst ihr eine Schatztruhe finden, die in der Karibik vergraben ist. Die erste Person, die die Truhe ausgräbt, gilt als Gewinner und darf den Schatz behalten. Dabei ist es auch erlaubt, im Team zu spielen.

Falls ihr keine Lust auf die Schufterei habt und euch die Schatzsuche inklusive Gebuddel in der Karibik zu viel Anstrengung ist, könnt ihr auch digital auf Schatzsuche gehen – in dem Piratenspiel Windrose. Dort gibt es zwar kein echtes Gold zu finden, aber suchen könnt ihr trotzdem. Außer ihr nutzt unseren Guide: Windrose: Alle wichtigen Schätze finden und Schaufel bekommen