Tarantino verbot Christoph Waltz an den Proben zu Inglourious Basterds teilzunehmen

Der Schauspieler Christoph Waltz wurde von Quentin Tarantino, dem Regisseur der Kriegssatire Inglourious Basterds davon abgehalten, in den Proben sein wahres Talent zu offenbaren.

Hans Landa in Inglourious Basterds ist einer der besten Charaktere, die Quentin Tarantino seiner Meinung nach jemals erschaffen hat (via Moviepiot). Dementsprechend wichtig war es für den Filmemacher, den perfekten Schauspieler für die Rolle zu finden.

Der Regisseur war sogar bereit, sein Projekt zunächst zu pausieren, sollte er nicht die richtige Besetzung für die Figur finden.

Doch dann kam mit dem deutschen Schauspieler Christoph Waltz der perfekte Kandidat für Landa. Jedoch sollten die andern Darsteller vor dem eigentlichen Dreh noch nichts von seinem großen Talent wissen.

In dem Podcast „The Moment“ vom 28. Juli 2021 erzählte Tarantino, wieso er das Talent von Schauspieler Christoph Waltz anfangs vor den anderen Schauspielern versteckte.

Er erklärte: Die Schauspielkollegen kannten den deutschen Schauspieler noch nicht. Das wollte der Regisseur ausnutzen, um den restlichen internationalen Cast mit der Verkörperung der Figur Hans Landa zu überraschen – aber erst, vor der Kamera.

Vor der gemeinsamen Drehbuch-Lesung gab der Regisseur Christoph Waltz die Anweisung, er solle sich ziemlich zurückhalten. Auf einer Skala von eins bis zehn sei eine sechs erwünscht.

Sei gut genug, nur gut genug. Und das wird schwer sein, ich will nicht, dass du mit irgendjemandem in einen Wettbewerb gerätst. Und wenn du mit jemandem in einen Wettbewerb gerätst, will ich, dass du verlierst. Ich will nicht, dass sie wissen, was du drauf hast, und ich will nicht, dass sie Landa greifen können.

voa The Moment