Keanu Reeves hätte sich beinahe Chuck Spadina genannt, weil Hollywood seinen Namen nicht mochte

Die Schauspielagentur von Keanu Reeves gab dem damals 20-Jährigen die Aufgabe, sich einen neuen Namen auszudenken. Daraufhin machte der Schauspieler einen kreativen Vorschlag.

Keanu Reeves ist für Filme wie Matrix, Speed oder John Wick bekannt und zählt inzwischen zu den größten Schauspielern Hollywoods.

Jedoch fing auch Reeves in der Filmindustrie zunächst klein an und sollte sich sogar direkt am ersten Tag in Hollywood einen neuen Namen ausdenken.

In Interviews in der The Tonight Show Starring Jimmy Fallon von Juni 2017 und Good Morning America im Dezember 2021erzählte der Schauspieler die Geschichte, wie er sich daraufhin beinahe zu Chuck Spadina umbenannte.

„Wie lautet mein Name?“

Der 20-jährige Keanu Reeves ist in seinem ersten Auto in Hollywood angekommen, mit dem großen Wunsch Filme zu drehen.

Seine Schauspielagentur hieß ihn willkommen, meinte aber auch direkt, dass sie den Namen des Darstellers ändern möchten. Auf die Frage hin, wieso, antwortete die Agentur, dass Keanu „vielleicht etwas zu exotisch“ sei (via YouTube).

Also gaben sie Reeves die Aufgabe, sich einen neuen Namen zu überlegen. Der junge Schauspieler geht daraufhin zum Meer, um in Ruhe nachzudenken. Die Namensänderung ist schließlich eine große Sache für ihn.

„Wie lautet mein Name?“, fragt Reeves sich dabei immer wieder. Dann findet er ihn: Chuck Spadina. Keanu Reeves schlägt ihn prompt bei der Schauspielagentur vor, doch Chuck Spadina wird abgelehnt.

„Was ist falsch an Chuck Spadina? Ist das nicht die Richtung, in die ihr gehen wollt?“ fragte Reeves nach. Doch die Agentur ließ nicht mit sich reden. Also überlegte sich der Schauspieler eine Alternative.„ Ich wurde langsam besser darin“ kommentierte Reeves in der Tonight Show.

Der nächste Vorschlag ist dann Tempelton Page-Taylor. Lachend meint der Schauspieler: „Ich habe versucht, sie zu zermürben“.

Am Ende konnte es Keanu Reeves nicht übers Herz bringen, seinen eigenen Namen zu ändern und behielt seinen Geburtsnamen. Im Nachhinein ist der Schauspieler froh darüber.

