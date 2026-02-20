One Piece auf Netflix zeigt die „falsche“ Schauspielerin in Action, Fans lassen ihre Erstwahl plötzlich fallen

Die Netflix-Serie von One Piece stellt nach und nach alle Schauspieler in ihren Rollen vor. Momentan zeigt sich die Mentorin von Rentier Chopper, für die Fans eigentlich eine andere Besetzung gesehen hätten.

Um welche Schauspielerin geht es? Katey Sagal schlüpft in die Rolle von Doktor Kuleha. Viele von euch könnten sie beispielsweise als Peggy Bundy aus der Fernsehserie Eine schrecklich nette Familie kennen. Aber auch in Serien wie Sons of Anarchy tauchte sie auf.

Doch mit einer ihrer allerneuesten Rollen wird sie Teil des Universums von One Piece. Sie spielt die Mentorin von Rentier Chopper und taucht auf Drum Island auf.

Das Netflix-Team macht auf X gerade Werbung mit ihrer Rolle. Dort schreiben die Macher, dass es nur 2 Optionen gebe, unter denen ein Patient ihre Behandlung verlassen würde: entweder vollständig geheilt oder tot.

Mittlerweile haben sowohl der Post auf X als auch ein Thread auf Reddit zahlreiche Kommentare gesammelt, in denen Fans ihre Meinung zur Besetzung von Dr. Kuleha abgeben.

Es kann nur eine Dr. Kuleha in One Piece geben

Wie kommt sie bei Fans an? Unter beiden Beiträgen sammeln sich haufenweise Kommentare, die die Besetzung wieder mal perfekt finden. Schon Wapol war so beliebt bei den Fans, dass er sich vom ungeliebten Bösewicht zu einem heißen Typen entwickelte.

Besonders beeindruckend fänden es viele User dass die Schauspielerin mittlerweile 72 Jahre alt ist. Trotzdem sei sie einfach nur „badass“ und würde die Rolle perfekt erfüllen. Das passt zu den bisherigen Rollen, denn auch hier finden Fans, dass sie perfekt getroffen seien.

Wen hätten Fans eigentlich gerne gesehen? Eigentlich wollten Fans schon immer Jamie Lee Curtis in der Rolle von Dr. Kuleha sehen. Schlussendlich ist es nicht die Erstwahl der Community geworden.

Doch wie ein User auf Reddit schreibt, sei der volle Terminkalender von Jamie Lee Curtis gar nicht so schlimm am Ende gewesen. Denn immerhin habe man mit Katey Sagal einen perfekten Ersatz gefunden.

Besonders süß: Curtis scheint One Piece trotzdem noch weiterhin zu verfolgen. Sie hat auf ihrem eigenen Instagram-Profil Sagal als Dr. Kuleha und darunter geschrieben: „Oh yeah!”. Sie freut sich also sichtlich über die Wahl ihrer Schauspielkollegen und zeigt keinerlei Neid oder Reue.

Dr. Kuleha ist in der Anime-Serie eine liebevolle Mentorin für Chopper, auch wenn sie es nicht immer zeigt. Wir sind gespannt, wie diese Beziehung in der Netflix-Serie umgesetzt wird. Im Anime zeigt bereits ein einzelnes Shirt, wie sehr sie ihren Schüler liebt und unterstützt: Lustiges Detail in One Piece: Dr. Kuleha zeigt mit ihrem T-Shirt, wie sehr sie Chopper unterstützt

