Die Netflix-Serie zu One Piece schafft es, dass Fans plötzlich auf den unbeliebtesten Bösewicht stehen: „Kann nicht glauben, dass ich das sage“

Die Netflix-Serie von One Piece setzt bald für Staffel 2 die Segel. Erst kürzlich wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, der sämtliche Charaktere zeigt. Einer davon hat sich vom arroganten Bösewicht zum absoluten Fanliebling gewandelt.

Um welchen Charakter geht es? In dem neuen Trailer, in dem die unterschiedlichsten Teufelskräfte zu sehen sind, wird auch Wapol gezeigt. Er ist der Herrscher von Drum Island und wirkt wie ein arroganter Faulpelz.

Das liegt vor allem daran, dass er im Gegensatz zu anderen Bösewichten keinen Mut besitzt. Er stellt sich seinen Gegnern nicht, sondern ergreift lieber die Flucht, wenn er in die Ecke gedrängt wird. Durch sein Design und seine Teufelskraft fehlt ihm außerdem der gewisse Coolnessfaktor. Stattdessen werden seine Kräfte oft als Slapstick-Humor oder für eklige Momente genutzt.

Wie beliebt ist er im Manga und Anime? Im Original des Mangakas Eiichiro Oda wird Wapol aufgrund der aufgezählten Eigenschaften eher verachtet oder mit bloßem Desinteresse gestraft. Das zeigen auch mehrere Beliebtheitsumfragen. 

Auf Reddit erreichte er in einem Ranking nur Platz 31 von 36 Bösewichten.

Ungeliebter Bösewicht wird plötzlich zum heißen Gegner

Wie sieht es jetzt aus? In der Netflix-Serie wird Wapol von Rob Colletti gespielt. Im neuen Trailer ist er kurzzeitig mit seinem Waffenarsenal und seinem Metallkiefer zu sehen. Die Fans auf Reddit finden, dass der Bösewicht in der Live-Action-Adaption richtig cool aussehen würde. 

Der Ersteller eines Threads könne gar nicht glauben, dass er das sagt. Damit spielt er darauf an, wie unbeliebt der Charakter eigentlich ist und dass sein Aussehen eher eigenwillig ist. In den Kommentaren finden sich viele weitere User, die finden, dass Wapol ein cooles Design hätte.

Einige Fans gehen sogar noch weiter und finden, dass der neue Wapol absolut heiß aussähe. Sie fragen sich sogar, ob das schon die schlankere Variante sei, die im Anime kurzzeitig auftaucht.

Wann tritt er auf? Der Bösewicht wird der Hauptantagonist des vermutlich größten Arcs aus Staffel 2 sein. Er wird fast zeitgleich mit dem kleinen Rentier Chopper zu sehen sein, auf das sich viele Fans des Animes bereits jetzt schon freuen.

Im Anime hat Chopper während der Laufzeit des Animes sein Aussehen verändert. Tatsächlich wirkt das Rentier auf Drum Island noch erwachsener als nach dem Zeitsprung. Dort verändert sich nämlich sein Oberkörper-zu-Kopf-Verhältnis, was ihn noch kindlicher wirken lässt. Schuld daran ist die Synchronsprecherin: Chopper wurde im Laufe von One Piece immer süßer – Schuld daran ist die Synchronsprecherin

