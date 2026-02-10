One Piece zeigt im neuen Trailer zu Staffel 2 so viele Teufelskräfte wie noch nie, doch die gefährlichste fehlt

Der Netflix-Serie zu One Piece hat einen neuen Trailer zu Staffel 2 veröffentlicht. Darin sind richtig viele Teufelskräfte zu sehen, womöglich so viele wie nie zuvor.

Was ist zu sehen? Der neue Trailer führt durch alle möglichen Arcs, die in der 2. Staffel von One Piece zu sehen sein werden. Er zeigt viele neue Charaktere, die in der Serie durch reale Schauspieler oder CGI-Animationen verkörpert werden.

Da die Baroque-Firma erstmals auftaucht, sind so viele Teufelskräfte wie nie zuvor zu sehen. Viele der Mitglieder besitzen nämlich eine besondere Teufelskraft, durch die sie neues Material erschaffen können oder ihren eigenen Körper verändern.

Den neuen Trailer könnt ihr euch hier ansehen:

Neuer Trailer zeigt so viele Teufelskräfte wie noch nie

Wie sehen die Teufelskräfte aus? Im Video sind mehrere Effekte zu sehen. Smoker setzt beispielsweise seine Fäuste ein und verlängert sie mit seinem Rauch. Chopper verwandelt sich in eine Rentier-Mensch-Hybridform und rennt durch die Gegend. Auch Nico Robins zusätzliche Extremitäten und die Wachs-Kräfte von Mister 3 haben ihre Showtime im Trailer.

Dabei fällt auf, dass keiner der Effekte zum Fremdschämen oder billig aussieht. Eiichiro Oda, der Mangaka von One Piece, stellte auf X mit einer Botschaft klar, dass darauf besonderer Wert gelegt wurde:

Eine Parade von Teufelsfrucht-Nutzern, ein Volk von Riesen, wie man es noch nie gesehen hat, entzückende Kreaturen, knallharte Action und atemberaubende VFX – diese Staffel ist vollgepackt mit noch mehr Highlights!! Lasst euch in ein immersives Erlebnis hineinziehen, das einzigartig für Live-Action ist.

Auch Charaktere wie La Boum oder die Seekönige sehen so aus, als würden sie in die Welt gehören. Solltet ihr euch bislang davor gescheut haben, wie die Teufelskräfte im späteren Stadium aussehen, können wir euch beruhigen.

Fehlt da was? Im Trailer ist allerdings immer noch nicht zu sehen, wie Sir Crocodile aussieht und wie er seine Teufelskraft nutzt. Da der Release von One Piece Staffel 2 bald ansteht, könnte es sein, dass seine Kräfte erst in der dritten Staffel zu sehen sein werden. Er ist nämlich der Kopf der Baroque-Firma und dementsprechend auch der stärkste Kämpfer der Gruppe.

Dieser Trailer ist nicht der einzige, den es bislang zu One Piece zu sehen gab. Chopper hat beispielsweise seine eigene Vorstellung erhalten. Wann die Serie auf Netflix startet und was man bislang dazu weiß, könnt ihr euch auf MeinMMO anschauen: One Piece Staffel 2: Trailer, Release und Cast zur Netflix-Serie