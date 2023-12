One Piece: Ein kleines Detail zeigt, wie stolz Choppers Mentorin auf ihn ist

Was sagen Fans dazu? Zum einen freuen sich die Fans darüber, dass Dr. Kuleha Chopper so unterstützt. Sie finden, dass sie eine großartige Mutter sei und sie das durch diese süße Geste beweisen würde.

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

Sie muss also nicht nur unglaublich stolz auf Chopper sein, sondern auch noch eine große Portion Mut haben, so offen ihre Verbindung zum Strohhutpiraten zu präsentieren.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In der Episode trägt Dr. Kuleha ein weißes T-Shirt, auf dem ein Spruch mit „Wanted 100 Berry“ steht. Das T-Shirt ist eine Anspielung darauf, dass Choppers Kopfgeld nur 100 Berry beträgt. Auch in unserem MeinMMO-Ranking belegt Chopper einen der hinteren Plätze .

Was ist das für ein Detail? Im reddit-Forum ist User spoonmerlin ein süßes Detail aufgefallen. In der 885. Folge des Animes gibt es ein Wiedersehen mit einigen Charakteren, denen Ruffy und seine Crew auf ihren Reisen begegnet sind. Darunter befindet sich auch Dr. Kuleha.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to