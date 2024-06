One Piece: „Schauspieler, die wie ihre Rolle aussehen?“ – Die Netflix-Serie begeistert mit erstem Blick auf die Bösewichte von Staffel 2

Anime fristeten lange Zeit nur ein Nischendasein, sind in den letzten Jahren aber immer mehr in den Mainstream gerückt. Das ist wenig verwunderlich, denn die ja...

Ein Mitglied der Strohhut-Bande, das in Staffel 2 auftauchen soll, machte einigen Fans vorab allerdings Sorgen. Dr. Kuleha soll in der Staffel eine wichtige Rolle einnehmen und mit ihr auch der sprechende Elch Chopper. Die Darstellung dieses Charakters könnte für die Macher jedoch eine besondere Herausforderung darstellen. One Piece auf Netflix bekommt Staffel 2 und ein neuer Charakter ist mit dabei

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Besonders schön: In einem Interview hatte der Schauspieler verraten, wie gerne er Teil von etwas wie One Piece wäre. Fans freuen sich nun auf seine gemeinsamen Auftritte mit Buggy dem Clown. Ihr könnt euch die Bilder sowie den Interview-Ausschnitt hier anschauen:

WoW: Trailer zum Release-Datum von The War Within

Wer wurde gezeigt? In einem Post auf X, ehemals Twitter, teilte der offizielle Account der Netflix-Serie am 25. Juni 2024 einen ersten Blick auf 4 Mitglieder der Baroque-Firma. Diese Organisation kennen Fans der Anime- und Manga-Vorlage als die Bösewichte der Alabasta-Saga.

Mit der ersten Staffel ihrer Live-Action-Verfilmung des Anime -Dauerbrenners One Piece ließ Netflix 2023 Fan-Herzen höher schlagen. Staffel 2 soll die Strohhüte in das Wüsten-Königreich Alabasta führen. Jetzt sind einige der Gesichter bekannt, die sie dort erwarten werden.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to