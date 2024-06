One Piece: Die 5 stärksten Frauen im Ranking

Anime fristeten lange Zeit nur ein Nischendasein, sind in den letzten Jahren aber immer mehr in den Mainstream gerückt. Das ist wenig verwunderlich, denn die ja...

Auch im Nahkampf hat sie einiges drauf. Im Kampf gegen Sanji, Brook und Nico Robin nutzt sie mehrere Nahkampfwaffen, um sich zu wehren. Zudem beherrscht sie Rüstungs- und Observationshaki. Allerdings unterliegt sie Nico Robin in einem direkten Kampf, weshalb sie in dieser Liste nur auf Platz 5 landet.

Black Maria zählt zu den „fliegenden Sechs“ und ist somit eine der stärksten Mitglieder von Kaidos Piratenbande. Sie hat von der Spinnen-Frucht, Modell: Rosamygale Grauvogeli gegessen. Dadurch kann sie sich in eine Vogelspinne, einen Menschen oder eine Zwischenform aus beidem verwandeln. Als Spinnenwesen kann sie sich an Wänden festhalten und Spinnenweben erzeugen, die ihre Gegner festsetzen. Außerdem erzeugen ihre Spinnenbeine Gift.

Der Großteil der stärksten Kämpfer in One Piece ist männlich. Es gibt nur wenige Frauen, die sich mit den Männern messen können. Doch einige davon sind so stark, dass sie ihrer männlichen Konkurrenz in Nichts nachstehen. MeinMMO listet euch die 5 stärksten Kämpferinnen auf.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to