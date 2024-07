2025 könnte das Jahr für Anime-Fans werden, denn gleich 2 der beliebtesten Serien werden wohl fortgesetzt

Conscript ist ein WW1-Survival-Horror-Spiel, in dem ihr in den Schützengräben von Verdun nach eurem vermissten Bruder sucht.

The First Descendant: Verschlüsselte Tresore – Was ist das und wie findet ihr sie?

Anime fristeten lange Zeit nur ein Nischendasein, sind in den letzten Jahren aber immer mehr in den Mainstream gerückt. Das ist wenig verwunderlich, denn die ja...

Was jedoch sicher ist: Schon in 2024 startet eine neue Serie zu Dragon Ball. In Daima werden sämtliche Charaktere auf Kindergröße geschrumpft. Doch es könnte sein, dass ein Charakter gänzlich fehlt. Bislang ist er zumindest in allen drei Trailern nicht aufgetaucht: Der neue Anime zu Dragon Ball zeigt im Trailer viele Charaktere, aber Fans warten immer noch auf einen der Stärksten

Verratet uns: Auf welche Fortsetzung der Shonen-Animes und -Mangas freut ihr euch am meisten? Schreibt es uns in die Kommentare!

The First Descendant: Verschlüsselte Tresore – Was ist das und wie findet ihr sie?

3 Dinge, die ihr vor dem Launch von WoW: The War Within erledigen solltet

Das große Finale von Demon Slayer wird im Kino laufen. Die Filmtrilogie beschäftigt sich mit den letzten beiden Arcs, die unter dem Final Battle Arc zusammengefasst werden. In Jujutsu Kaisen steht als nächstes der Itadori’s Extermination Arc an. Den Fans wird keine Pause gelassen, sich nach den Ereignissen des Shibuya Incident Arcs zu erholen.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to