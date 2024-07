Der neue Anime zu Dragon Ball zeigt im Trailer viele Charaktere, aber Fans warten immer noch auf einen der Stärksten

Bald soll ein neuer Anime zu Dragon Ball starten. Darin wird nicht nur Son-Goku wieder jung, sondern auch viele andere Charaktere, wie jetzt ein Trailer zeigt.

Dragon Ball DAIMA wird ein neuer Anime in Universum von Dragon Ball. Starten soll der Anime im Oktober 2024.

Hier werden Son-Goku und einige andere bekannte Helden vom Drachen Shenlong wieder in Kinder verwandelt. Damit kehrt der Anime zu seinem 40-jährigen Jubiläum also ein bisschen zurück zu den Wurzeln.

Son-Goku konntet ihr in anderen Trailern bereits im „Miniformat“ sehen. Jetzt zeigt ein neuer Trailer aber auch andere bekannte Charaktere, die in Dragon Ball DAIMA wieder jung werden:

Wen zeigt der Trailer? Der neuste Trailer zu Dragon Ball DAIMA zeigt unter anderem einen wieder jungen Vegeta und Piccolo an Gokus Seite. Vor allem aber scheint der junge Kaioshin in diesem Anime eine größere Rolle zu spielen. Jedenfalls legt der Trailer einen Fokus an einigen Stellen auf ihn.

Ihr dürft aber auch einen Blick auf neue Charaktere werfen. Viel wissen wir noch nicht über sie, aber zu sehen ist ein Dämon, der Goku mit einer Pistole bewaffnet begleitet, und ein Puppen-ähnliches Wesen.

Dem Trailer nach zu urteilen könnte der Hauptgegner von Goku und Kaioshin in diesem Anime ein Charakter sein, der die beiden während ihrer Abenteuer aus der Ferne heraus beobachtet und seine Leute so erstmal auf sie hetzt.

Welcher Charakter wird noch vermisst? Ein paar altbekannte Charaktere im „Miniformat“ durftet ihr jetzt schon sehen. Fans spekulieren aber immer noch darüber, ob es einer der stärksten Charaktere der anderen Animes auch in diesen hier schaffen wird.

Fans vermissen Son-Gohan im „Miniformat“

Die Rede ist von Son-Gohan, dem Sohn von Son-Goku. Durch seinen Beast Mode ist er zu einem der stärksten Kämpfer geworden. Viele Fans fragen sich unter anderem auf Reddit, ob er einen Auftritt in Dragon Ball DAIMA haben wird, und dann ebenfalls jünger sein wird. Ob er in diesem Anime auftauchen wird, wissen wir noch nicht. Die Fans sind sich jedoch einig, dass er in diesem Fall unschlagbar sein könnte.

„Gohan im Alter von 4 Jahren wäre so mächtig, vor allem wenn er sein Erwachsenen-Bewusstsein hätte und wüsste, wie man kämpft“, schreibt ein User in seinem Kommentar auf Reddit. Ein anderer stimmt ihm zu, dass ein 4-jähriger Gohan einfach gewinnen würde.

Andere würden sich wünschen, dass Son-Gohan nur in sein Teenager-Ich zurückverwandelt würde, denn dann wäre er einfach nur tödlich, schreibt ein User in seinem Kommentar. Wie ein weiterer User anmerkt, scheint der Verjüngungsprozess in DAIMA ziemlich zufällig zu sein und so wäre ein Teenager Gohan schon denkbar. Vielleicht bleibt Gohan im neuen Anime aber auch einfach bei seiner Frau: 7 Fakten zur Beziehung von Son-Gohan und Videl, die ihr vermutlich nicht kennt