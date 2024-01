Dragon Ball gehört zu meinen absoluten Lieblingen und ein Detail im Trailer zum neuen Anime konnte mich sofort begeistern

In einem neuen Trailer zu Dragon Ball DAIMA zeigt sich der junge Goku von seiner besten Seite und lässt damit nicht nur viele Fans in Erinnerungen schwelgen, sondern macht auch Hoffnung auf einen guten Anime.

Was für ein Anime soll das werden? Das japanische Unternehmen kündigte schon vor einer Weile einen neuen Anime im Dragon-Ball-Universum an. Der Anime trägt den Titel Dragon Ball DAIMA, und entsteht unter der Regie von Aya Komika (Assistant Director bei One Piece Film: Red) und Yoshitaka Yahima (Animation Director bei Dragon Ball Super).

In dem neuen Anime sollen Son-Goku und einige andere Charaktere wieder jung sein. Viel mehr Informationen haben wir aber noch nicht. Geplant ist der Start für Herbst 2024.

Jetzt stellt ein neuer Trailer den jungen Son-Goku in den Fokus und zeigt dabei vor allem alten Fans, was sie vermisst haben:

Welches Detail begeistert im Trailer? Kurz gesagt, ist mir ein Detail im Trailer besonders aufgefallen. Der junge Goku nutzt im Kampf den Mönchsstab. Und das ist definitiv etwas, was ich im Verlauf der Geschichte irgendwann vermisst habe.

Auch, wenn Goku natürlich immer stärker wurde, andere Kampfstile entwickelte und kaum noch Hilfsmittel nutzte, war es doch ziemlich schön zu sehen, dass die Macher des Animes daran gedacht haben, dem jungen Goku seinen Stab wiederzugeben.

Dieser Stab lässt darauf hoffen, dass vielleicht auch inhaltlich ein bisschen zurück zum Ursprung gegangen und der Charme und Witz des Originals zurückgebracht wird.

Dragon Ball begleitet viele Anime-Fans durch ihr Leben

Dragon Ball begleitet mich, so wie viele andere Anime-Fans, gefühlt schon mein ganzes Leben lang. Ich verbinde den Manga und Anime mit Erinnerungen an einen Urlaub, in dem ich die ganze erste Reihe durchgelesen habe oder an Nachmittage, an denen ich mit Freunden auf imaginären „Jindujuns“ (kleine, magische Wolken) über den Hof geflogen bin.

Der Trailer zum neuen Anime begeistert mich jetzt vor allem damit, dass er den Son-Goku meiner Kindheit zurückgebracht hat. Ihn wieder in Action zu sehen, wie er ein paar fiese Typen mit einem Grinsen auf dem Gesicht so richtig fertig macht und nebenbei haufenweise Essen in sich reinschaufelt, hat mir persönlich sehr viel Freude bereitet. Alleine dieser Aspekt hat dafür gesorgt, dass ich Dragon Ball DAIMA in nächster Zeit gerne im Auge behalte.

Was begeistert die Fans sonst noch? Tatsächlich findet man in den Kommentaren unter dem Trailer (via YouTube) viele Fans, die sich über die Rückkehr des Mönchsstabs freuen. Generell schreiben aber einige User, wie „liviekumori“, dass sie es gut finden, dass der Anime sich anscheinend wieder mehr auf die ursprüngliche Kampfkunst konzentriert.

Alleine das lässt viele nostalgisch werden und macht Hoffnung auf einen guten neuen Anime im Dragon-Ball-Universum.

Ähnlich wie „DR3G0N“, der schreibt, dass er froh sei, Dragon Ball in so einem fantastischen Stil wiederzusehen, loben viele Fans in ihren Kommentaren den neuen Animationsstil, der einige auch an Dragon Quest erinnert.

