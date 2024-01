Steam: Neues Spiel zu Dragon Ball zeigt im Trailer legendären Kampf zwischen Goku und Vegeta

In einem neuen Trailer zeigt DRAGON BALL: Sparking! Zero, das bald auf Steam erscheint, die beiden Charaktere Son-Goku und Vegeta in ihren unterschiedlichsten Formen in einem legendären Kampf.

Was ist das für ein Spiel? DRAGON BALL: Sparking! Zero ist der nächste Teil der Budokai Tenkaichi-Reihe, der beliebten und seit Jahren bekannten Kampfspiel-Reihe im Dragon Ball-Universum. Erscheinen soll es voraussichtlich noch in diesem Jahr für die PS5, Xbox und auf Steam.

Im Spiel erwarten euch jede Menge spielbarer Charaktere, bekannt aus Anime und Manga. Wenn es auch noch keine offizielle Liste gibt, kann man im Trailer zumindest einen ersten Blick auf bekannte Gesichter wie Freezer, Piccolo, C17 oder Krillin werfen.

Ebenfalls seht ihr im Trailer jetzt zwei der spielbaren Charaktere in einem spannenden Kampf:

Das könnt ihr von Goku und Vegeta erwarten: Im Trailer bekommt ihr gewaltige Action in einem Kampf zwischen Son-Goku und seinem Rivalen Vegeta zu sehen. Dabei könnt ihr nicht nur einen Blick auf das Kampf-Gameplay, die verschiedenen Angriffe und verschiedene Maps in Unreal Engine 5 werfen.

Ebenfalls zeigt der Trailer die verschiedenen Gokus und Vegetas, die ihr DRAGON BALL: Sparking! Zero spielen könnt. Denn von den zwei Protagonisten stehen euch gleich 24 verschiedenen Formen zur Verfügung. Unsere Kollegen von GamePro haben euch diese auch einmal genau aufgelistet.

Im Trailer könnt ihr dann schon einen ersten Eindruck von den verschiedenen Fähigkeiten der möglichen Versionen Gokus und Vegetas bekommen. So seht ihr zum Beispiel, wie Vegeta in seiner Weraffen-Form einfach die ganze Map klein schlägt oder, wie beide Charaktere in ihren verschiedenen Super-Saiyajin-Formen ihre gesamte Kraft herauslassen.

Vor allem aber verspricht der Trailer eben die Action, die ihr von den vorherigen Teilen der Reihe gewohnt seid. Viele Effekte, die das Geschehen aber meist nicht überladen, bieten eben das, was man sich vor allem als Fan von Spielen im Dragon-Ball-Universum wünscht.

Fans warten über ein Jahrzehnt auf dieses Spiel

Wie sind die Reaktionen? Dass der Trailer und damit hoffentlich auch das Spiel genau das einfängt, was sich Fans von Dragon Ball erhoffen, zeigt sich auch in den Kommentaren (via YouTube):

UnrealEntGaming schreibt: „An die, die seit den Tagen von Budokai Tenkaichi 3 warten, das Warten ist es 100000% wert“

user-fs7ed2rx9u schreibt: „Die Details, der Umfang, die Zerstörung, der Kampf-Schaden, die Verwandlungen … die Perfektion!“

codelgs schreibt: „Ich habe über ein Jahrzehnt drauf gewartet! Ich bin so bereit, das wird bei weitem mein meist gespieltes Spiel auf Steam!“

ZonsCHANNEL schreibt: „Wir brauchen lokales PvP bitte!! Das Spiel würde so viel Kopien mehr verkaufen. Ich kenne mehrere Leute, die keine Dragon Ball Fans sind, die Budokai Tenkaichi 3 geliebt haben, weil es das beste lokale mulitplayer Kampfspiel war.“

Schaut man sich die Kommentare weiter an, zeigen die Reaktionen vor allem, dass sich viele Fans nach langer Zeit auf ein neues Spiel freuen.

