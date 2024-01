Welche ist die stärkste Attacke in Dragon Ball? Weder die Genkidama noch das Kamehameha landen auf Platz 1

Im Laufe der Zeit haben Son Goku und seine Freunde im Anime und Manga von Dragon Ball viele Techniken und Saiyajin-Stufen gemeistert. Doch ein Angriff, der vermutlich die stärkste Attacke im ganzen Universum ist, stammt gar nicht von den Saiyajins.

Um welchen Angriff geht es? In Dragon Ball Super setzt Beerus, der Gott der Zerstörung, das Hakai ein. Dabei handelt es sich um eine Technik, mit der so gut wie alles in einem Augenblick zerstört werden kann.

Für den Angriff muss nicht einmal eine komplexe Bewegung oder ein langer Spruch aufgesagt werden. Es reicht, seine Hand auszustrecken. Der Gegner wird von einer zerstörerischen Energiewelle verschlungen und löst sich zu Staub auf. Er hört augenblicklich auf, zu existieren.

Es ist dem aufgelösten Wesen nicht einmal möglich, zu König Yemma zu gelangen. Er entscheidet, ob ein Lebewesen in den Himmel oder die Hölle gelangt. Dieser Schritt bleibt den armen Seelen verwehrt, sie lösen sich buchstäblich in Nichts auf.

Nur unsterbliche sind sicher vor der verheerenden Attacke

Der Angriff wird im Anime als eine Art Welle dargestellt, die die Existenz des Opfers auslöscht. Im Manga hingegen ist der Angriff eine Art Explosion, die den Gegner zu Staub zerfallen lässt.

Die einzige Grenze ist, dass unsterbliche Wesen mit dieser Technik nicht zerstört werden können. Trotz dieser Limitation ist der Angriff stärker als alle anderen Angriffe, da er nicht viel Mühe kostet und augenblicklich wirkt.

Eigentlich kann diese Technik nur von Beerus und den anderen Göttern der Zerstörung eingesetzt werden. Doch es gibt noch andere Kämpfer, die sich diese Technik angeeignet haben.

Beherrscht Son Goku die Attacke? Son Goku hat die Attacke tatsächlich schon einmal eingesetzt. In Manga-Kapitel 25 von Dragon Ball Super setzte er die Attacke gegen Zamasu ein. Allerdings dauerte ein Angriff länger als einen Augenblick und Zamasu löste sich nur langsam auf.

Son Goku schaffte es nur, Zamasu zur Hälfte aufzulösen, da dieser die Zeit hatte, einen fiesen Trick anzuwenden. Son Goku kann diesen Angriff also theoretisch einsetzen, beherrscht die Technik allerdings nicht bis zur Perfektion.

Im Anime ist es sogar so, dass Son Goku die Technik gar nicht einsetzt.

Wie sieht es mit anderen aus? Sein direkter Konkurrent Vegeta ist tatsächlich in der Lage, diesen Angriff einzusetzen. In Manga-Kapitel 70 und 71 wird er vom Gott der Zerstörung höchstpersönlich trainiert. Vegeta lernt so, diese explosive Attacke augenblicklich einzusetzen und beherrscht sie somit besser als Son Goku.

Ansonsten gibt es abseits der Götter der Zerstörung nur wenige Personen, die diese Technik beherrschen Eine davon ist beispielsweise Granolah.

