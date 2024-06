Leak sagt: Der Anime Demon Slayer bekommt keine 5. Staffel, aber die Story wird trotzdem fortgesetzt

Die 4. Staffel ist nach den Säulen benannt, den stärksten Dämonenjägern in Demon Slayer. Trotzdem gibt es zwei Säulen, die im Hashira Training Arc nicht vorkommen. Doch sie haben gute Gründe dafür: In Staffel 4 von Demon Slayer kommen 2 Charaktere nicht vor, obwohl der ganze Arc nach ihnen benannt wurde

Es wäre also nicht unüblich, einen Film zu Demon Slayer zu bringen. Sollten tatsächlich beide Arcs des Finales als Filmtrilogie umgesetzt werden, gäbe es genug Material, um die Arcs in rund sechs Stunden zu erzählen.

Könnte der Leak stimmen? Schon in der Vergangenheit gab es einige Filme zu Demon Slayer. Sie fassten oft die Episoden zusammen, die sich zwischen zwei Arcs befanden. So konnten Fans gleichzeitig eine Wiederholung der letzten Staffel und eine Vorschau zur kommenden Staffel sehen, nur eben in Kurzform.

Ubisoft zeigte 2021 NFTs in einem Trailer, die in Ghost Recon erscheinen sollten

In Growing Up steuert ihr die Geschichte eines Neugeborenen bis zu seinem Schul-Abschluss – Trailer

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was könnte uns stattdessen erwarten? Der Final Battle Arc ist noch einmal in den Infinity Castle Arc und den Sunrise Countdown Arc aufgeteilt. Beide Arcs sollen als Filmtrilogie erscheinen. Somit würde keine fünfte Staffel, sondern ein dreiteiliger Filmabend anstehen.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to