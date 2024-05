In Staffel 4 von Demon Slayer kommen 2 Charaktere nicht vor, obwohl der ganze Arc nach ihnen benannt wurde

Der Anime zu Demon Slayer ist frisch in die 4. Staffel gestartet. Im neuen Arc namens „Hashira Training Arc“ geht es um das Training der Säulen, den stärksten Dämonenjägern. Doch zwei der Säulen machen nicht beim Training mit und werden eine eher untergeordnete Rolle spielen. Sie haben gute Gründe, wieso sie nicht beim Training mitmachen.

Achtung, Spoiler! In diesem Artikel gehen wir auf die Ereignisse aus den vorherigen Staffeln ein, vor allem auf die Säulen.

Welche beiden Säulen sind gemeint? Von all den Säulen gibt es zwei Personen, die nicht am Training teilnehmen. Sowohl Shinobu Kocho, die Insektensäule, als auch Giyu Tomioka, die Wassersäule, machen nicht mit.

Shinobu hatte ihren ersten Auftritt erst in Episode 15. Sie ist nicht so kampferprobt wie die anderen Säulen, hat dafür aber ausgezeichnete Fähigkeiten in der Medizin und Pharmazie. Giyu ist schon in der ersten Episode zu sehen gewesen. Er ließ Nezuko Kamado, die selbst zu einem Teufel wurde, nur leben, weil Tanjiro Kamado sich so für seine Schwester einsetzte.

Den passenden Trailer zu Staffel 4 seht ihr hier:

Zwei der Säulen nehmen nicht am Training der Demon Slayer teil

Was sind ihre Gründe? Obwohl die beiden sogar auf dem Werbeposter für den Arc zu sehen sind, nehmen sie nicht am Training teil. Beide haben gute Gründe, wieso sie dem Training fernbleiben. Sie durchlaufen nämlich ihr eigenes Training und stärken sich auf ihre eigene Weise.

Shinobus geheime Mission

Shinobu ist eine Meisterin des Gifts.

Shinobu schließt sich mit Tamayo zusammen, einer Dämonin, die auf der Seite von Tanjiro ist. Die beiden arbeiten an einem Gift, das den Alterungsprozess von Muzan Kibutuji, dem größten Antagonisten in Demon Slayer, beschleunigen soll.

Da sie den anderen Dämonenjägern körperlich unterlegen ist, konzentriert sie sich nicht auf ihre physischen Fähigkeiten, sondern auch ihr Giftrepertoire. Darüber hinaus bereitet sie sich auf den Kampf mit einem der stärksten Dämonen vor, indem sie ebenfalls ein besonderes Gift herstellt.

Giyus innerer Konflikt

Giyu muss erst seinen inneren Konflikt bewältigen.

Giyu verließ noch vor Beginn des Trainings das Treffen der Säulen. Er behauptete, dass er nicht wie die anderen sei. Allerdings ist das nur eine Farce, denn Giyu hat einen inneren Konflikt mit sich. Er hat Schuldgefühle, weil er sich für den Tod seines Kindheitsfreundes Sabito verantwortlich fühlt.

Er denkt, dass sein Freund mehrere Dämonenjäger bei der Endauswahl zur Aufnahme als Säule vor dem Tod gerettet habe und es mehr verdient hätte als er, zum Dämonenjäger zu werden. Giyu nimmt zwar nicht am Gruppentraining teil, trainiert jedoch einzeln mit Sanemi.

Wo kann ich die Staffel ansehen? Die 4. Staffel läuft aktuell auf Crunchyroll. Zum Schauen der Episoden benötigt ihr allerdings ein kostenpflichtiges Abo. Momentan werden die Folgen im wöchentlichen Rhythmus veröffentlicht. Bislang sind nur zwei Folgen verfügbar.

Was sind die Säulen überhaupt? Es gibt insgesamt neun Säulen. Sie zählen zu den stärksten Dämonenjägern und sind einer bestimmten Atemtechnik zugewiesen. Mittlerweile gibt es nur noch sieben Säulen:

Kyojuro Rengoku, die Flammensäule, wurde durchbohrt und ist verstorben.

Tengen Uzui, die Klangsäule, zog sich nach den Ereignissen von Staffel 2 zurück.

Um eine Säule zu werden, gibt es zwei Möglichkeiten: Ein Kämpfer muss mindestens 50 Teufel getötet haben oder einen Teufel töten, der Mitglied der Zwölf Teufelsmonde ist. Dabei handelt es sich um die 12 stärksten Teufel.

Die Atemtechniken sind das Highlight von Demon Slayer. Im Anime sind die Animationen der Kampftechniken bombastisch animiert. Doch wer den Manga gelesen hat, weiß, dass es die Techniken so gar nicht gibt: Demon Slayer belügt seine Zuschauer im Anime bei dem, was die Fans am meisten lieben