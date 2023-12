One Piece hat irre viele Folgen, bald könnt ihr leichter einsteigen: Netflix spendiert eine neue Adaption 

Während der diesjährigen Jump Festa, einem der größten Manga-Events des Jahres, gab Netflix bekannt, dass One Piece ein Anime-Remake bekommt. Damit soll der über 1000 Episoden umfassende Anime-Epos noch einmal komplett von Beginn an animiert werden – perfekt also, für alle die neu einsteigen wollen.

Was ist One Piece?

One Piece ist ein Manga, ein japanischer Comic. Dieser wird von Eiichiro Oda seit bereits 1997 gezeichnet und umfasst mittlerweile über 1050 Einzelkapitel in über 107 Bänden.

Seit 1999 erscheint ein auf dem Manga basierender, wöchentlicher Anime. Dieser umfasst mittlerweile ebenfalls über 1000 Episoden.

Zum One-Piece-Universum zählen mittlerweile mehrere Anime-Movies, Bühnen-Shows und eine von Netflix produzierte Live-Action-Adaption.

Die Geschichte folgt den Abenteuern des jungen Piraten Monkey D. Ruffy, der König der Piraten werden möchte.

One Piece erfreut sich seit Jahren weltweiter Beliebtheit. Aufgrund des großen Umfangs scheuen aber viele vor der Serie zurück. Mit der Live-Action-Adaption (siehe Trailer) und dem neuen Anime, bietet Netflix nun zwei neue gute Einstiegspunkte für alle, die neugierig sind.

One Piece wird 25 und Netflix spendiert eine neue Adaption zum Geburtstag – perfekt für den ersten Einstieg

Was genau hat Netflix angekündigt? Während der Jump Festa 2023 kündigte Netflix einen neuen Anime zu One Piece an: Mit The One Piece soll die Manga-Vorlage von Eiichiro Oda noch einmal komplett neu animiert werden, startend mit den Kapiteln des East-Blue Arks.

Der Streaming-Service veröffentlichte sogar ein Video dazu auf Youtube:

Aktuell befinde sich The One Piece noch in der Produktionsphase. Betreut wird das Projekt von Vertretern des veröffentlichenden Manga-Verlages Shueisha, dem japanischen TV-Netzwerk Fuji Television Network und dem Anime-Studio Toei Animation, die den aktuell über 1000 Episoden umfassenden ersten Anime produzieren.

Woher könnt ihr Wit Studio kennen? Wit Studio soll The One Piece animieren. Die Anime-Schmiede wurde bekannt für die drei ersten Staffeln des Epos Attack on Titan, der schlussendlich von Studio Mappa erst 2023 vollendet wurde.

Später produzierten sie den postapokalyptischen Vampir-Anime Seraph of the End, die supernatural Romanze Die Braut des Magiers und auch seit 2019 Vinland Saga, das wir in unseren Top 5 Anime mit richtig starker Story empfehlen.

Wit Studio ist für seine hochwertigen Produktionen bekannt, die auch über Jahre hinweg den Test der Zeit bestehen.

Wann könnt ihr The One Piece wo sehen? The One Piece wird laut Ankündigung weltweit ausschließlich bei Netflix zu sehen sein. Das macht insofern Sinn, da Netflix als treibende Kraft hinter der Produktion steht. Da aber auch das Fuji Television Network beteiligt ist, könnte eine Free-TV-Ausstrahlung zumindest im japanischen Fernsehen im Gespräch sein.

Ab wann die ersten Episoden über eure Bildschirme flackern werden, ist leider noch nicht bekannt. Zwischen der ersten Ankündigung und finalem Release von Anime-Serien liegen zumeist Jahre: Die Produktion von animierten Serien ist bis heute und auch mit modernster Technik nach wie vor aufwendig sowie zeitintensiv.

Auch ist bisher nicht bekannt, in was für einem Rhythmus und Format die Adaption erscheinen wird. Der aktuelle Anime erscheint im Wochentakt, was für den Streaming-Anbieter unüblich wäre. Möglich wäre auch eine Block-Veröffentlichung einzelner Staffeln, die ganze Arks adaptieren. Auch ist aktuell noch nicht klar, ob es eine klassische Serie oder gar eine Film-Reihe wird.

Freut ihr euch schon auf das Anime-Remake? Oder bleibt ihr fürs Erste bei Toei Animations Produktion? Oder klettert ihr mit der neuen Serie erstmals an Bord? Wir freuen uns auf eure Kommentare!